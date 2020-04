$!Gina Mambrú tras llegar a Dominicana: “estar en Santo Domingo, de verdad que es muy gratificante”

Después de varios días en Islandia y finalmente ya en su país, Gina Mambrú se encuentra en su territorio más dulce, la República Dominicana, luego de estar varada en Islandia, debido al coronavirus. Ella, que de las 10 jugadoras fue la que más calma demostró, según el director de Selecciones Nacionales Femeninas, Cristóbal Marte, reconoce que “estar en Santo Domingo, de verdad que es muy gratificante”.

La jugadora, perteneciente a las Reinas del Caribe, le da alegría a su familia, dado que al menos la pueden ver a la distancia. Y en lo personal, “muy bien, gracias a Dios. Feliz porque finalmente ya llegué”. Ella reforzaba en la liga de Islandia y cuando el campeonato fue interrumpido debido al coronavirus, la fase del torneo estaba a punto de disputar los “plyaoffs”.

Un total de 10 jugadoras de la selección femenina reforzaba en cinco países.

La ruta de Mambrú fue Islandia-Qatar-Miami y finalmente un avión “privado”, que la recogió desde esa ciudad estadounidense y la trajo al Aeropuerto de El Higüero-Joaquín Balague, donde se le hizo la prueba del COVID-19 y luego fue transportada al Albergue Olímpico Dominicano (Alodom) donde cumplirá una “cuarentena” de 14 días. Ella llegó alrededor de la 1:30 p.m. del viernes.

En el Alodom se encontró con otras tres compañeras, Niverka Marte, Gaila González y Madeline Guillén, quienes reforzaban en Turquía y también fueron alojadas en el Alodom.

“Aún no estoy en casa porque tengo que hacer la cuarentena, pero estar en Santo Domingo es mucho más cómodo para mí porque ya sé que estoy a un paso de mi casa, de mi familia, que posiblemente los pueda ver de lejos”.

En Islandia, ya comenzaba a sentir síntomas de aburrimiento, pero otra vez se recompuso, como hizo durante más de dos semanas en ese territorio a 6 mil 351 kilómetros de República Dominicana. “Pero dije, pronto te vas para tu casa, cógelo suave, mantente aquí cuidándote, porque al final si uno se desespera pueda que uno haga una locura”.

Eso, fruto de la desesperación, puede llevar “a mal informar” a través de “las redes sociales, que no es debido porque en un momento de crisis, donde todo el mundo está desesperado, ansioso, no es bueno tú también agregar más cosas, sino demostrarle a la gente, que tú estando lejos y gente que está con su familia debería tener la calma con la que yo me mantuve desde que me fui para Indonesia”.

Cristóbal Marte

El director del Senafe dijo a DL, que "ahora puedo estar más tranquilo", luego de varios días intentando traer a las 10 jugadoras, en una labor en la que colaboraron diferentes autoridades.

En el caso de Mambrú, dijo que recibió la colaboración de la Presidencia de la República, en la persona del ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, quien intercedió para traer a la jugadora en un vuelo privado.