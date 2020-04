$!Hace 50 años Rolando Sebelén tiró un juego perfecto en boliche

Hace 50 años Rolando Sebelén tiró el primer juego de 300 en un torneo de boliche en Puerto Rico, que marcó el inicio de su carrera que lo convertiría en una leyenda mundial en ese deporte.

La hazaña fue celebrada de manera virtual por los bolicheros y dirigentes deportivos de este deporte en la República Dominicana los cuales, cuando se normalice el estado de emergencia, se reunirán para entregarle una placa a Sebelén de quien dijeron “llegó a la bolera de manera casual, motivado por su primo Enrique Tartán.

Desde su inicio lleva más de 60 años en las canchas de diferentes naciones, ganando medallas de oro en Campeonatos Mundiales, Juegos Panamericanos, Centroamericanos y torneos invitaciones.

El veterano jugador, Inmortal del Deporte, señaló que “como todo joven dominicano me gustaba jugar al béisbol, pero mi baja estatura disminuyó mi entusiasmo por ese deporte, hasta que un buen día tuve la dicha de encontrarme con el boliche”, recuerda Sebelén.

“Un viernes en la noche en Puerto Rico visité la bolera, me gustó el ambiente y me encontré con varias personas conocidas, entre ellos mi primo Tartán, quien fue que me llevó de la mano al boliche y ahí comenzó todo.

“ El éxito me sonrió de inmediato, pues fui Novato del Año’ en 1963 y 1964 y en 1965 representé a Puerto Rico en un evento en Guatemala”, relata.

Revela que su primer ‘juego perfecto’ lo tiró en 1970, el primero en Puerto Rico, lo que le consagró como bolichero.

“Tuvo que venir un cibaeño a lanzar un juego perfecto, así les digo siempre en son de broma a los puertorriqueños”, expresa Sebelén.