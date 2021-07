Hace dos años, Crismery Santana pensó que sería imposible llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio

Para llegar a unos Juegos Olímpicos hay que superar muchos obstáculos, tanto físicos como mentales.

La pesista Crismery Santana, una de las promesas de medalla dominicanas, sabe perfectamente lo que eso significa.

“Hace casi dos años sí sentí que esto iba a ser casi imposible porque tenía una lesión en el codo y personas me decían que las cosas no serían iguales, personas que ya no me escribían, no me preguntaban y dentro de todo eso buscaba la forma de seguir adelante, viendo un poco más allá”, dijo Santana en una entrevista que será televisada el domingo en Quisqueyanos Valientes, una producción de Jessica Hasbún, que se transmite los domingos de 5:30 p.m. a 7 p.m. por Color Visión, sobre los atletas dominicanos que van a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Santana cuenta sobre los múltiples sacrificios a los que una atleta debe someterse para llegar a su nivel y más en un deporte tan exigente como el levantamiento de pesas.

“Hay momentos donde duele, duele levantarte temprano, duele cada sacrificio que hagas. Hay dolores físicos y emocionales que uno dice que no quiere hacer nada y es obligatorio porque hay metas, independientemente de que ese día no quiera”, agregó.