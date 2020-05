Hay pánico en Tokio: "Estamos ante problemas de verdad"

"Serán 11.000 deportistas, 5.000 directivos y entrenadores, 20.000 personas de la prensa y 4.000 personas que trabajan en la organización de los Juegos en este momento, a los que habrá que añadir 60.000 voluntarios", subrayó.

"Los Juegos solo pueden disputarse en 2021, no podemos aplazarlos de nuevo y hay que partir del principio de que no habrá una vacuna (contra el coronavirus), o si la hay en un año, no habrá suficiente tiempo para compartirlo en todo el mundo", estimó el exvicepresidente del COI.