$!Inmortales y viejas glorias piden se cumpla ley los protege

Un grupo de inmortales del deporte dominicano y viejas glorias de la actividad solicitaron al Gobierno cumplir con la ley 85-99 que les protege y en virtud de la cual están supuestos a recibir pensiones en cantidades que son múltiplos del salario mínimo establecido en el país por el Estado, vía Comité Nacional de Salarios.

El grupo de deportistas se reunió en el fin de semana y coordinó algunas acciones que esperan den por resultado que el Gobierno cumpla con lo dispuesto en la mencionada ley, en virtud de lo cual los miembros del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano o inmortales deben recibir del Estado una subvención o pensión de cinco salarios mínimos mensualmente.

Asimismo, los reconocidos por el Estado como las llamadas viejas glorias del deporte nacional que no han sido elevados a la categoría de inmortales o miembros del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, deben recibir una subvención o pensión de tres salarios mínimos mensualmente.

De acuerdo a los participantes en la reunión del pasado sábado, y como varios de ellos han denunciado reiteradamente, el Gobierno no está cumpliendo con esa disposición de la ley, por cuanto se les ha mantenido la subvención que tomaba en cuenta el salario mínimo anterior al vigente, por lo cual reciben menos dinero que aquel deberían recibir por ley.

Los deportistas explicaron que ellos son víctimas de las mismas circunstancias que llevaron al Estado a aumentar el salario mínimo, señalando entre ellas los aumentos de las medicinas y productos alimenticios, en especial aquellos de la llamada canasta familiar.

Asimismo, indicaron que ellos no han sido tomados en cuenta por ninguno de los programas implementados por el Gobierno para aliviar la crisis económica generada por la actual pandemia del corona virus Covid-19.

Los deportistas crearon varias comisiones para visitar a varios funcionarios del Gobierno, tales como el ministro de Deportes (Francisco Camacho), el ministro de Hacienda (Jochy Vicente), al director de pensiones (Juan Rosa). Asimismo, a los presidentes de las cámaras de diputados (Alfredo Pacheco) y de senadores (Eduardo Estrella), con el fin de plantearles su situación y que se tomen los correctivos de lugar respecto a la misma.

También se plantearon la creación de una comisión que visitará al presidente del Comité Olímpico Dominicano (Antonio Acosta) y otra con la intención de visitar al presidente de la República, Luis Abinader.

En la reunión del pasado sábado participaron ex atletas, antiguos entrenadores y dirigentes deportivos; entre ellos, algunos inmortales del deporte, otros del capítulo de viejas glorias. Hubo quienes participaron de la misma por la vía Zoom. Otros asistieron al encuentro.

Entre unos y otros se contaron: los ex voleibolistas Héctor Romero, Enrique Molina y Magnolia Concepción; los ex basquetbolistas Vinicio Muñoz, Eduardo Gómez, Víctor Chacón, Máximo –Tepo- Tapia, Pedro Leandro Rodríguez, Johnny Duluc, Nilcia Reyes, Niurca Herrera, Vilma Guerrero, Jeanny Astacio, Cecilia Reyes, Mercedes Rondón, Guadalupe Ruiz, Lucy Martínez, Carmen Gómez. También el ex entrenador del equipo nacional de baloncesto femenino Mayobanex Mueses.

De igual manera participaron el ex integrante del equipo nacional de béisbol Justo Cruz, la antigua estrella nacional de tenis Joelle Schad, el ex velocista Modesto Comprés, la antigua estrella de salto alto Juana Arrendel, la ex estrella del karate Heidy Rodríguez.

Otros participantes fueron César Sosa, Apolinar de la Cruz, Odeida Ruiz, Miguelina de la Rosa, Francisco Ramírez, Bienvenida Arriaga, Daysy Toribio, Niurca Heredia.