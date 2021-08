$!Japón derrota a Corea del Sur y luchará por el oro béisbol

YOKOHAMA, Japón (AP) — Tetsuto Yamada, el MVP de la Liga Central en 2015, empalmó un doble de tres carreras al jardín central que rompió el empate en el octavo inning y Japón se impuso el miércoles 5-2 a Corea del Sur y disputará la final del torneo olímpico de béisbol.

Los surcoreanos, vigentes campeones olímpicos, tendrán una nueva oportunidad de avanzar al partido por el oro del sábado cuando se enfrenten a Estados Unidos el jueves. Los estadounidenses derrotaron 3-1 a República Dominicana al inicio de la jornada. El perdedor de ese encuentro se medirá a Dominicana en la lucha por el bronce.

Go Woo-suk (0-1) estaba a punto de terminar el capítulo con un corredor embasado cuando Kensuke Kondoh bateó un rodado con un out al primera base Oh Jae-il, quien tiró a segunda. Go recibió el lanzamiento de vuelta del campocorto Oh Ji-hwan pero no pudo pisar antes la primera para completar el doble play, una decisión confirmada tras la revisión en video. Los surcoreanos reclamaron que Kondoh giró hacia la segunda y fue sacado out.