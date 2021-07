Jineiry Martínez confía que las Reinas del Caribe traerán medalla de Tokio

“Yo espero que mi emoción se vea, todo eso. A los que no fueron, estaré compartiendo todas mis emociones, voy a grabar vídeos de cómo será todo para allá. No solo atletas, sino también para que los fanáticos vean la sensación y cómo se debería sentir todo eso”, sostuvo.

“Mis primeros Juegos Olímpicos, imagínate la emoción que yo tengo... y tan joven. Yo me siento muy feliz y más que voy con mi hermana, eso es un plus. Sé que será algo positivo para nosotras, tenemos ese fuego interno”, manifestó.

“Es algo que ya, olimpiadas, olimpiadas, olimpiadas, es algo que está grabado y no va a ser fácil, pero tengo fe que nos va a ir muy bien y con Dios mediante traeremos una medalla porque vamos a dar todo por el todo y aun no siendo así, sé que vamos a dar algo muy bueno”, dijo Martínez en Quisqueyanos Valientes, el programa de temporada que produce Jessica Hasbún.

¿Reír o llorar?

El boxeador Euri Cedeño confía en ganar una medalla en Tokio, lo que no sabe a ciencia cierta es si reaccionará con risas o llantos cuando gane.

“La felicidad que voy a sentir por dentro no sé ni cómo va a parar si es en risa o en llanto, yo creo que no habrá momento como eso. No estoy para derrota y creo que derrota no llega. Solo en Tokio habrá victorias”, confió Cedeño.