$!John Pirón está separado de la selección de pesas por bajo rendimiento, no indisciplina

John Pirón espera retornar a la selección y demostrar su talento una vez más. Separado del equipo nacional de pesos, más que por un acto de indisciplina cometido, por su rendimiento que está por debajo de lo acostumbrado.

Pirón tuvo diferencias con el entrenador de la selección, Héctor Domínguez y, en parte por eso, fue sacado de la selección nacional. Pero esa no es la dificultad. “Él no tiene las puertas cerradas”, señaló el presidente de la Federación Dominicana de Pesas, William Ozuna. “Él tiene sus puertas abiertas. Es un asunto de condiciones atléticas. Si usted tiene dos boxeadores, te vas a quedar con el que mejor esté”.

El pesista ganó medalla de bronce en la modalidad de arranque de la división de los 62 kilogramos en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018 con una alzada de 122 kg.

El atleta tuvo diferencias con Domínguez, un acto de indisciplina inaceptable que lleva al entrenador a rechazar entrenarlo nueva vez. Después del percance Pirón salió del Pabellón de Pesas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, pero continúa entrenándose en su ciudad, San Pedro de Macorís. Recuerda que a los tres meses realizaron la competencia nacional de los Juegos Militares “y seguí quedando número uno. Gané en envión y en totalidad, en el 2019, en mi categoría”.

Domínguez advirtió que abrirle las puertas no le compete a él, pero con Pirón “no me siento en confianza de trabajar. No es solo a él. Hemos ido excluyendo a algunos”.

“Me dejé llevar. Eso ya pasó. Admito que fallé”, dijo John. Ozuna reconoce que “pasó un asunto de indisciplina, pero eso no tiene que ver, él no está fuera de la selección por asuntos disciplinario, pero eso pasó. Si sube el rendimiento está ahí con nosotros”.

John dijo que de su parte el asunto también quedó atrás.

Ozuna advirtió también: “No estamos en el deporte para destruir atletas, estamos para orientarlos y llevarlos a ser campeones. Ahora no les aceptamos charlatanería”.

Valoró a la medallista de oro panamericana de Toronto 2015, Cándida Vázquez, quien estuvo fuera de la selección por un tiempo. “Está de vuelta y le está yendo muy bien”, destacó Ozuna. Lo mismo ocurriría con Pirón. “Si él vuelve y sube, estará de regreso”.

Pirón sostiene que se siente número uno de la categoría de los 62 kilogramos del país.