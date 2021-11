$!José Luis Ramírez prueba que no se quedó con dieta Tokio

El tesorero del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano, José Luis Ramírez (Borola) no retuvo los US$7500 que percibiría de dieta para trabajar en la parte administrativa de la delegación en Tokio, según consta en un documento del Comité Olímpico Dominicano, fechado el 4 de agosto.

“En el caso particular mío, tienen la constancia, de que como habíamos acordado, mi puesto que era la parte administrativa de la delegación, y por mi condición de salud, por mi condición emocional, no podía ir a Tokio porque me daba Covid y era posible que me trajeran de otra manera y preferí trabajar desde aquí”.

Y agregó: “Yo entendí que en Tokio había una persona, que era Edwin Rodríguez, que estaba haciendo esa función y por eso devolví mis recursos. Trabajé, me siento orgulloso aun no haya recibido compensación por el tiempo que le dediqué a eso porque contribuí a las cinco medallas conquistadas por la República Dominicana”.

Una denuncia anónima fue depositada en la Dirección de Ética Gubernamental, alegando que varios dirigentes federados cobrararon dietas para cubrir a los Juegos Olímpicos, sin viajar a Japón.

Y aunque Ramírez devolvió el dinero recibido, por el entendido de que no hizo el viaje, justificó que el jefe de misión, Gerardo Suero Correa, no hiciera lo mismo.

“Gerardo Correa, jefe de la misión, debió viajar a Tokio, pero por un accidente previo que tuvieron que operarlo de una pierna y no pudo hacer el viaje, pero Gerardo duró dos años prestando sus servicios y se compensó su trabajo con la delegación que iba a Tokio”, señaló .

Explicó por igual, la mecánica usada con otros que recibieron dietas en dólares, pero nunca salieron del país.

“En cuanto a unos empleados que hacían turnos hasta de madrugada, trabajando durante la preparación de la delegación y durante los juegos, porque no solo se trabaja en Tokio, sino aquí también. El personal de la dirección técnica permanecía todo el tiempo (trabajando)... Por las restricciones de los Juegos, muchos no fueron a Tokio por las restricciones del Covid y esa parte la realizaban desde aquí”, agregó Ramírez.