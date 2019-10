$!José Rubio: “Es más que un orgullo llevar nuestra bandera por todo el mundo”

Varios atletas han alcanzado medallas mundialistas u olímpicas; nunca un entrenador, hasta el jueves cuando en el Mundial de Atletismo Doha-2019, Salwa Eid Naser se llevó la medalla de oro de los 400 metros con el tercer mejor tiempo de la historia (48.14), una perla que ahora puede exhibir el nativo de Santiago de los Caballeros, José Ludwig Rubio. Nunca un entrenador dominicano ha llevado a ser campeón mundial a un atleta, individual o por equipo de otra nacionalidad. Shaunae Miller-Uibo plata (Bahamas/48.37) y Shericka Jackson (Jamaica/49.47) el bronce. El entrenador dominicano es el encargado de trabajar la velocidad en Barein. En estos Mundiales, el técnico también condujo al equipo de relevo mixto a conquistar una presea de bronce. Dejemos que Rubio se exprese a través del carrusel de preguntas, las cuales atendió desde Doha, para Diario Libre.

El sabor de ganar una medalla mundial con un atleta que no es de tu país, ¿Cómo lo defines?

Como profesional que soy me siento sumamente orgulloso y con la satisfacción del deber cumplido, aunque como ser humano y amante de mi patria tengo sentimientos encontrados al ver hecho realidad con esta chica, lo que en 2008 soñé con un joven dominicano, que aunque logramos grandes cosas con el, no alcanzamos a cumplir con todo lo que nos propusimos en esa ocasión.

¿Te sorprendió la marca de Salwa Eid Naser?

Para nada, los registros en los entrenamientos y los test pedagógicos realizados en víspera del Campeonato Mundial, apuntaban que era la atleta a vencer. Y tal como lo dijimos en varios medios internacionales, correría por debajo de 48.50.

Un dominicano que da medalla mundial a otro país, ¿Qué dices?

Lamentablemente hay que seguir rememorando el adagio de que "Nadie es profeta en su tierra". Aunque estamos claros que estamos en un mundo moderno y globalizado, donde los mejores quieren a los mejores, y por lo tanto, aparentemente nuestros buenos resultados atrajeron a los dirigentes de esta pequeña isla del Golfo Pérsico a fijar su mirada en este humilde servidor, de un país para muchos en estos lares desconocido.

Eres el entrenador dominicano en ganar la primera medalla mundial para otro país, ¿Cuál es tu comentario en ese aspecto?

Para mí es más que un orgullo poder llevar nuestra bandera por todo el mundo, demostrando que en esa pequeña isla no solo hay grandes beisbolistas, voleibolistas, que no solo es Félix Sánchez o Luguelin Santos, sino que, aquellos que casi siempre estamos en el anonimato, también tenemos el talento y la capacidad para producir grandes resultados con nuestros deportistas. Orgulloso de poder abrir puertas a otros, de que tanto local, como internacionalmente se valore y se remunere en su justa dimensión, al entrenador dominicano.

Este punto para mí es importante: voleibol femenino no tiene entrenador dominicano; baloncesto masculino tampoco y así otros deportes, ¿cuál es tu parecer sobre la formación del técnico dominicano? Muchos extranjeros, dentro y fuera de atletismo, ejerciendo esa función.

Lamentablemente en nuestro país no se confía en el talento dominicano. No se le entregan los grandes proyectos deportivos a entrenadores locales, por la falta de confianza en los nuestros. Estamos faltos de oportunidades verdaderas, con proyectos tangibles, y que a partir de ahí se valore si podemos o no llevar a los nuestros a los más altos peldaños del deporte mundial.

¿En qué renglón colocas esta medalla? ¿Con cuál la comparas?

No solo yo, sino el mundo está diciendo que esta ha sido la carrera del mundial. Las estadísticas nos señalan que es la mejor marca realizada por atleta alguna en más de 34 años, ocupado ahora el tercer lugar de todos los tiempos. Para mí algo que viene a cumplir parte de mis sueños y metas como entrenador y una satisfacción sólo comparable con la plata olímpica de Luguelin Santos en Londres 2012 y las medallas obtenidas por Mariely Sánchez Híchez y Luguelin Santos, en Guadalajara 2011, donde a pesar de las adversidades federativas y de decenas de maltratos y falta de apoyo total, luchamos y luchamos, y ambos pudieron subir al podium con marcar personales y nuevos récords nacionales.

¿Cuándo vienes a República Dominicana?

Dios mediante estaré todo el mes de noviembre en mi país, donde desde ya estoy coordinando una serie de talleres con algunos colegas interesados en que compartamos nuestra experiencia en estos últimos años en el atletismo mundial.

Detalla tus mejores triunfos

Por todo lo que implica la marca realizada y el color de la medalla, este de Doha sería mi mayor logro como entrenador, seguido de la Plata olímpica en Londres 2012 de Luguelin Santos, La medalla de oro de Luguelin en las Olimpiadas Juveniles de Singapur 2010, la medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil en Barcelona 2012, La medalla de Bronce en el mundial de Moscú 2013 de Luguelin Santos, la medalla de Bronce conseguida aquí en Doha 2019 por el relevo mixto de Barein y las medallas panamericanas de Mariely Sánchez y Luguelin Santos en Guadalajara 2011.

Esta último punto es un tema abierto de su elección

Sueño con tener mi propio centro de entrenamiento en la República Dominicana y poder ayudar a desarrollar y explotar el talento dominicano y a su vez promover nuestro país como un paraíso para la preparación de atletas de alto nivel. Ojalá y alguien le guste la idea y nos sentemos y la llevemos a cabo y así volver a mi amada patria, a la que le debo todo.