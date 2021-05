$!Jóvenes gigantes siguen los pasos de Javier Sotomayor en Cuba

Elio y Eliamnys no habían nacido cuando el astro Javier Sotomayor destrozaba los récords mundiales. Alentados por el príncipe de las alturas, estos hermanos cubanos entrenan desafiando carencias en un improvisado cajón de saltos, esperando que abran las escuelas deportivas, cerradas por COVID-19.

"Empecé en el salto de altura hace dos años, pero por la covid apenas hemos podido saltar de espalda, solo hacemos el estilo tijera", declara a la AFP Elio Iznaga, de 17 años y 2,06 m de estatura, en el Roble, un barrio del este de La Habana en el que él, su hermana menor y otros prospectos del salto se reúnen tres veces por semana para practicar.

Elio quiere ser como su "ídolo", Sotomayor. "Tengo en mi cuarto una foto de él y ojalá pueda llegar a sus marcas”.

Su hermana menor Eliamnys, de 14 años y 1,96 m, también piensa en grande.

"Sueño con romper la marca de Cuba de Silvia Costa (2,04, en 1989). He visto videos suyos y de la campeona mundial Ioamnet Quintero (2,01 en 1993, en Berlín) y me las he tropezado en el estadio”, recuerda Eliamnys, que nunca olvida el día que entrenó con Sotomayor y un hijo del astro que sigue sus pasos.