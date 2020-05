Karate activó a sus atletas con su campeonato de kata virtual

El escenario no es el acostumbrado, pero las intenciones siguen invariables cuando se habla de competición. Fue lo que vivieron Sasha Rodríguez y Nykolai Arango, quienes se proclamaron campeones del primer torneo virtual de kata, que organizó la Federación Dominicana de Karate.

Ambos atletas residen en Estados Unidos, ella en Nueva York y él en Miami uy son parte de la selección nacional de karate en la modalidad de kata.

Heidi Gutjahr, finalizó en segundo lugar y Vicmari Ureña y Arisbel Ubrí finalizaron se quedaron con el bronce. Johan Coronado secundó a Arango y Johntani López y Joshuard Precinal se quedaron con el bronce. Y así quedó el cuadro de este torneo realizado de manera virtual debido a la pandemia del coronavirus.

La intención de la Federación es motivar la competencia entre los atletas de esta modalidad y esta categoría abierta. El torneo que fue en la categoría mayor, se realizó el pasado día 8 y para este fin de semana se hará en la división cadete.

“Para la Federación el propósito es de mantener un contacto con los atletas en este caso kateros, de utilizar el karate como una forma de motivar a que la gente se preserve estando en su hogar”, dijo el presidente de la entidad, José Luis Ramírez. “Nosotros valoramos el esfuerzo que hicieron estos muchachos que salieron un poco del confinamiento”, dijo.

Rodríguez fue parte del equipo de kata que ganó medalla de oro en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019. “Es difícil enfocarse en karate en este tiempo. Yo quería decir que hay nivel en esta competencia, no para decir que soy la mejor, sino que tú también puedes ser la mejor”, dijo Sasha, desde Nueva York.

Reconoció que se sintió un poco raro debido a la ausencia de público, lo mismo que sintió Arango. Lo normal es que mientras compite un atleta, el que continúa se prepara en el área de calentamiento. Esta vez fue totalmente diferente. “Se sintió un poco raro, porque uno está acostumbrado a calentar. Era extraño pero divertido a la misma vez”, dijo Arango, desde Miami. “Fui por el primer lugar, al igual que todos mis rivales”.

Arango dejó saber que en sus competencias tiene “una rutina”, la cual consiste en pasar “calentando en mi mente” en el área de competición. “Pero ahora estuve en mi competencia sentado en mi habitación”.

Agradeció la invitación que realizó la Federación.

Los nervios fueron parte también de la competencia cuando tocó a Sasha, en especial por lo extraño del escenario. A la vez sacó lecciones positivas de esta prueba. “El torneo me sirvió de motivación porque no es fácil para entrenar bajo estas condiciones”, dijo. “Si mi sensei José Guerrero no estuviera aquí, no creo que tuviera la motivación”, expresó.