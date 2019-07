Karate persigue a patadas los oros de Lima para asegurar boletos a Tokio 2020

Villanueva vs Gustavo

Dionicio Gustavo, exselección, es el atleta panamericano con más medallas obtenidas al poseer un bronce (Santo Domingo 2003) y dos de oro (Río 2007, Guadalajara 2011).

Villanueva va por superar esa hazaña si es que consigue ese anhelado oro, que de paso le dará un boleto directo a los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Lo he pensado ya y lo he estado trabajando junto al equipo”, señala Villanueva, que de todas maneras prefiere mantener el tema en baja. “Lo importante es tratar de no pensar en eso ahora en este momento, es solamente enfocarnos en el entrenamiento”.