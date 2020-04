La breve historia de dos promesas del voleibol que se fueron a la universidad en Estados Unidos

SD. Yanlis Féliz y Mesalina Severino decidieron cambiar sus vidas apartadas del proyecto de Selecciones Nacionales Femeninas (Senafe), en el cual destacaron. Tomaron la voluntad de salir de su zona de confort para dedicarse a los estudios.

Un video de ellas en la plataforma YouTube fueron observadas por los “coaches” en Estados Unidos, les llegó la propuesta y el caramelo les pareció apetecible para rechazarlo. Así que hicieron sus maletas y se marcharon al centro académico Seward Community College en a estudiar, una sicología y otra hotelería y turismo.

Las dos retornaron al país el pasado 21 de abril, luego de un clamor expuesto por las redes sociales con el fin de retornar al país. Estaban varadas en Estados Unidos debido a la pandemia del coronavirus.

“Los coaches nos vieron por YouTube”, dijo Féliz. Y es que estas dos chicas, que una vez pertenecieron al exclusivo reinado de las Reinas del Voleibol han representado el país, incluido en campeonatos mundiales, como ocurrió en el Mundial sub18 donde ganaron plata en 2017.

Féliz fue parte del equipo del Mundial sub23, jugando por encima de su edad, en septiembre de 2017 en Eslovenia. La selección dominicana finalizó en cuarto lugar en esa cita.

Y para cerrar a nivel local, las dos fueron parte del título que ganó Mirador en 2019 en el torneo de voleibol superior del Distrito Nacional, lideradas por Bethania de la Cruz.

Todo eso lo apartaron y prefirieron lanzarse por una carrer. “Decidí inclinarme por mis estudios”, dijo Severino, nativa de San Pedro de Macorís, aunque vino de meses a residir a Santo Domingo.

Las dos dejaron mantienen abiertas las posibilidades de retornar al equipo nacional. “Nadie sabe lo que pase. Si mi país me necesita y no interfiere con mis estudios estaré disponible”, dijo Mesalina, la sicóloga. “Si me necesitan vendré con los ojos cerrados, sin pensarlo dos veces, siempre que no se cruce con las clases”, zanjó Yanlis, la de hotelería y turismo.

En lo que se da esa posibilidad, las dos estuvieron a punto de ganar el campeonato nacional División I de la National Junior College Athletics Associaton al caer 3-2 ante las Lady Bulldogs. Al menos ya son subcampeonas nacionales para tener tan solo nueve meses con Lady Saints.

Las dos precisaron que salieron sin ninguna diferencia con el Senafe, ni su director Cristóbal Marte. Al contrario, aun cuando fue el candidato presidencial del PLD Gonzalo Castillo, quien las trae al país, Marte también se puso a la disposición. Además de agradecer a Castillo y Marte, también al comunicador Satosky Terrero, quien hizo pública la información.

De todas formas “no queríamos darle una preocupación más –a Marte- porque estaba trabajando con las chicas que estaban reforzando para traerlas al país”, concuerdan ambas refiriéndose a las 10 jugadoras que jugaban en 10 países distintos hasta que la COVID-19 hizo parar las ligas.

Las dos esperaban venir en mayo, cuando terminarían sus clases, las cuales ahora siguen de manera virtual, pero desde República Dominicana.

De hecho, próximo a caer la tarde de este jueves, se disponían a tomar un examen vía Internet.