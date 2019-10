$!La enorme diferencia entre Estados Unidos y República Dominicana en el voleibol

Una victoria contra Estados Unidos siempre es motivo de celebración. Lo gozaron Francia y Serbia en la Copa Mundial de Baloncesto 2019 y República Dominicana por igual, ahora después de ganar el oro 3-2 (25-19 /25-23 /15-25 /20-25/ 15-9) vs EEUU en el campeonato Norte, Centroamericano y del Caribe (Norceca) de Voleibol femenino, que se jugó en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, Puerto Rico.

En el año se enfrentaron seis veces y la serie quedó 2-4 a favor de EEUU.

La diferencia es que las dos naciones europeas se ubican en la escala de los 30 países más ricos del mundo, en algunas listas, lo que es un sueño para el país de origen de las Reinas del Caribe. Estados Unidos cerró su temporada con 44-7 y dos de esas derrotas se las propinó el equipo dominicano. Solo Brasil es el otro equipo de América que las derrotó. Vencer al imponente país norteamericano es desequilibrar una estructura que presenta lo siguiente: más de 360,000 miembros registrados; 12,000 equipos y 5,300 clubes en todo el país.

Esas cifras son en masculino, femenino y voleibol sentado (atletas especiales) y claro, en distintas categorías. Apenas en el Distrito Nacional se practica voleibol con rigurosidad y es ridículo comparar esas cifras con el rico país norteño.

El otro número significativo al que República Dominicana venció fue su gran presupuesto (en 2017), solo para voleibol, de EEUU. Se trata de 31 millones de dólares, eso es mil 636 millones 800 mil pesos (calculado a 52.80, tasa del dólar oficial al 14 de octubre), según su propia página oficial, que se corresponde a más de la mitad del presupuesto del Ministerio de Deportes para el 2020 el cual se registra en 3,000,236,939.

¿31 millones de dólares? No es un error. El del voleibol femenino, este año, en todas las categorías, ronda los 44 millones 86 mil 704 pesos. Y aún se le sumen los varones no alcanzan los 60 millones de pesos, el de EEUU sería unos 834 millones 975 mil pesos. Son solo números, pero significativos y esto para no mencionar el tipo de instalación en que se entrena cada equipo.

Es menester, para que quede en la historia, nombrar las protagonistas (por orden alfabético) para este triunfo, sin dejar de precisar el soporte que está fuera de cancha. Ellas son: Cándida Estéfany Arias Pérez, Bethania de la Cruz, Camil Inmaculada Domínguez Martínez, Lisvel Elisa Eve Mejía, Gaila Ceneida González López, Gina Altagracia Mambrú Casilla, Niverka Dharlenis Marte Frica, Brayelin Elizabeth Martínez, Larysmer Martínez Caro, Jineiry Martínez, Yonkaira Paola Peña Isabel, Prisilla Rivera Brens, Yaneirys Rodríguez Durán y Annerys Vargas Valdez.

Hay otros colaboradores y el artífice del proyecto, el director de Selecciones Nacionales Femeninas, Cristóbal Marte Hoffiz.