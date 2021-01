$!La esposa de Michael Phelps teme perderlo por la depresión

Nicole, la mujer de Michael Phelps, ha desvelado en una entrevista a Today, el miedo que tiene de perder a su marido por la depresión que le acompaña desde hace años.

Cuando Nicole Phelps se enteró de la muerte de la leyenda de la NBA Kobe Bryant, su mente se fue a un lugar oscuro. En ese momento, el esposo de Nicole, Michael Phelps, quien tiene un historial de ideación suicida, estaba sumido en una profunda depresión.

“Después de que Vanessa (Bryant) perdió a Kobe, todo lo que pude hacer fue mirar a Michael y decir, ‘¿Podemos ayudarlo? Porque si te pierdo, no sé qué voy a hacer “, dijo Nicole, de 35 años, a TODAY Parents. “Michael es el padre y socio más asombroso que podría haber pedido”.

El mes pasado, Michael, de 35 años, habló sobre cómo su salud mental afecta a su esposa, con quien comparte hijos Boomer, 4, Beckett, 2, y Maverick, 16 meses.

“Nicole me ama y quiere ayudar. Quiere que mejore ”, dijo la legendaria nadadora olímpica a TODAY Parents. “Pero ella está luchando por sí misma. Ella también necesita ese apoyo. Sé que es difícil para ella “.

Para Nicole, lo más difícil ha sido aceptar que no puede quitarle el dolor a Michael.

“Solía ​​pensar, ‘Oh, puedo arreglarlo. Puedo ser su terapeuta. Puedo ser lo que él necesita ‘”, reveló. “Pero lo que he aprendido es que no puedes responsabilizarte por cómo se sienten, no importa cuánto lo quieras”.

Es una lección que Nicole y Michael están enseñando a sus tres hijos.

“Los chicos quieren estar cerca de Michael cuando este tiene un día difícil. Quieren intentar hacerlo feliz, especialmente Boomer porque es el mayor“, explicó Nicole. “Así que diremos, ‘Hola Booms, papá está pasando por un momento difícil y solo necesita tomarse un momento para estar solo’. Queremos que Boomer entienda que no se trata de él, se trata de Michael”.

Casi el 28% de los estadounidenses experimenta actualmente síntomas de depresión, según un estudio reciente. Eso es más de tres veces el número anotado antes del brote de COVID-19.

Para Michael, la epidemia exacerbó sus síntomas preexistentes y aumentó su ansiedad.

“He tenido algunos altibajos aterradores”, dijo el mes pasado el atleta olímpico más condecorado de todos los tiempos a TODAY Parents.

Aunque Nicole nunca se ha sentido resentida por la enfermedad de Michael, tiene momentos en los que siente que se está ahogando. Boomer, Beckett y Maverick están en edades en las que todavía necesitan a sus padres para todo.

“Es difícil porque quiero tener espacio, no solo para mis hijos, sino también para mi esposo”, dijo. “Cuando Michael tenga un día, quiero estar allí para él tanto como sea posible. Quiero cuidar de todos“.

Recientemente, Nicole comenzó a trabajar con un terapeuta. Las sesiones, junto con el diario y la meditación, la están ayudando a procesar el trauma que rodea la idea de perder a Michael.

“Me está ayudando con todo. Es un apoyo para mí “, compartió. “Pero más que nada, la terapia me proporciona las herramientas para poder ayudar a Michael correctamente”.

Aunque la pandemia ha planteado desafíos para Nicole y Michael, la pareja está más unida que nunca. Durante los últimos 8 meses, han estado levantando pesas juntos en el gimnasio de su casa. Todas las noches, Michael, que viajó a menudo antes de la epidemia, prepara la cena para la familia.

“Definitivamente hemos crecido juntos a través de esto y hemos aprendido mucho”, dijo Nicole. “No es fácil, pero estoy casada con el ser humano más increíble”.