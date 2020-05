$!La explicación del cambio radical en el físico de Tyson y el tratamiento de células madre

“Necesitas hacer cardio, lo intenté, y comencé con dos horas al día, debes asegurarte de eso. Debes asegurarte de comer la comida adecuada. Necesitas hacer lo que odias, pero hazlo de una manera que no se sienta como nada. Levántate cuando no quieras levantarte. Me estoy convirtiendo en un esclavo de la vida, lo que significa ser la mejor persona que puedo, lo mejor que pueda”, dijo Tyson en un programa de radio con el rapero LL Cool J.

“Cuando tomaron mi sangre, era roja. Cuando regresó, era translúcida. Casi podía ver a través de la sangre, y me la inyectaron. Y desde entonces he sido raro: me siento equilibrado ahora”, comentó el ex rey de los pesados.

Quienes promueven el tratamiento aseguran que es útil para “reducir el dolor y la inflamación, para aumentar el flujo sanguíneo y promover el crecimiento de los tejidos”. Claro que no es barato: el costo promedio oscila entre los 5.000 y los 25.000 dólares.