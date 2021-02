$!La Liga de Naciones de Voleibol se jugaría en una solo país tipo “burbuja NBA”

“El tema ahora está para definir esos temas y eso se definirá a finales de febrero, el día no está especificado”, dijo Marte, quien trabajó en la organización para este fin de semana (viernes a domingo) del congreso de la FIVB.

Los países clasificados a la Liga de Naciones son Estados Unidos, Brasil, China, República Dominicana, Italia, Japón, Corea, Rusia, Serbia, Turquía, Canadá, Alemania, Países Bajos, Polonia, Bélgica y Tailandia. De ese grupo los primeros 10 tienen puestos olímpicos, los restantes dos países que irán a Tokio son Kenia y Argentina, pero no avanzaron a la Liga de Naciones.

Un sueño en República Dominicana

Marte dijo que le gustaría realizar el certamen en el país, pero es, de momento, un sueño. “Quisiera montarlo aquí, pero de entrada son 10 millones de dólares solo para los derechos” de organizarlos.

Entiende que el país no está en las condiciones, no solo por la pandemia, sino por el esfuerzo económico que sugiere un campeonato de ese nivel. “¿Cómo salgo a buscar eso y pedirle al gobierno esa cantidad de dinero”, dijo, “aparte del alojamiento, la vacuna, el protocolo sanitario”, entre otros puntos. “Nosotros como país pequeño y pobre no estamos para eso”, reconoció.

En una condición ideal en términos económicos, planteó, las instalaciones del país permitirían realizar el certamen, al señalar que con el Palacio de Voleibol y el Palacio de los Deportes se pudieron hacer dos grupos de 8 equipos y jugar cuatro partidos diarios en cada lugar.

La realidad económica, en tanto, impide celebrar un campeonato de ese nivel.