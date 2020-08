$!La piscina del Centro Olímpico es autosuficiente

La piscina del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte es autosuficiente y eso ocurre desde 2014. ¿Desde ese año? Así es, no leyó mal.

La información se obtiene luego de una confrontación por la que pasa la administración de la piscina con el club Aquatics Master Team (AMT), que acusa al patronato de “maltratos y desconsideraciones hacia nuestro equipo, dirigentes y a la natación dominicana”. Así lo dejó saber el AMT en una comunicación que envió al patronato el pasado 29 de junio.

El AMT es presidido por Máximo Abreu Then, quien firma la carta, así como su secretario Jorge Gómez y en ella piden la disolución del patronato, institución que respondió con una misiva, en la que precisan varios puntos, entre los que le aclaran que “Marcos Díaz no preside ni pertenece a la directiva de este patronato”, tal como redactó AMT.

“Se ha notado que este Patronato no rinde ni da cuentas de su administración a nadie, violando los principios básicos de la transparencia en el manejo de la cosa pública”, se lee en la carta de la AMT.

La administradora del Patronato, Mónica Mederos, rechaza el comentario. Y al contrario precisó a Diario Libre, que el organismo es autosuficiente desde 2014, cuando recibía una subvención de medio millón de pesos mensuales, que recibía la Federación Dominicana de Natación (Fedona), institución que tenía la piscina bajo su manejo. “Lo hemos logrado con el aporte de los usuarios”, dice sobre ser autosuficiente

Detalla a DL que lo logran a través del cobro a los alrededor de 3 mil usuarios. Se da de la siguiente manera: Grupo por edades de masificación, de donde salen los talentos: 350 pesos mensuales; grupo para la enseñanza, aquellos que no saben nadar: Niños, 800 pesos mensuales y adultos 1,300 pesos mensuales y terapia acuática, personas con problemas de columna, escoliosis, supervisada por un profesional de la salud: 1,400 pesos mensuales. Alrededor de 50 personas reciben o becas completas o con reducción de la tarifa y el atleta selección nacional, no paga absolutamente nada.

En la comunicación del 29 de julio de 2020, el Patronato señala en el cuarto punto, el último de los cuatro que contiene el documento, que “esta Administración reporta todas sus transacciones y es auditada por una empresa externa para cumplir con todos los procedimientos de buena gobernanza y transparencia”, dice, además de que “siendo esto una entidad pública-privada tienen ustedes todo el derecho a solicitar cualquier información y nosotros se la proveeremos; no obstante, es preciso resaltar que a su Club no se le ha negado ninguna información que usted haya requerido. Por lo tanto, emitir un juicio o afirmar que existe alguna falta de transparencia en cuanto a liquidación y presentación de informes y reportes caería no solo dentro de una imprecisión sino en una falta de conocimiento y distorsión de la verdad”.

Mederos explicó que los miembros del club AMT en efecto practican en la piscina, no así Abreu Then sobre quien pesa una sanción de tiempo “indefinido”, por lo que no puede accesar al complejo acuático.

Abreu Then, que entre los destinatarios de su carta incluye al presidente electo, Luis Abinader, comunicó que la Fedona se retiró del Patronato, pero Mederos lo rechaza. El presidente de la Fedona fue consultado al respecto por DL, pero declinó responder al respecto.