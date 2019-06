$!Yuderqui Contreras, la reina de los 53kg, es despedida en grande tras 16 años de carrera

Al siguiente día de su retiro cuando, a mediados del pasado mes de mayo, la Federación Dominicana de Pesas anunció la despedida de Yuderqui Contreras, la reconocida pesista se sintió aliviada.

Con eso, ya habían terminado 16 años de presencia notable en la categoría de los 53 kilogramos, que empezaron con una sorprendente medalla de plata en los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003, específicamente el 13 de agosto de ese año.

Ahí comenzó el trillo victorioso de Contreras, descubierta en 2001 por el profesor Fausto Gómez de la Cruz, en San Pedro de Macorís, la tierra natal de la pesista más grande (incluye los varones) de ese deporte en el país.

La despedida oficial de su gloriosa carrera se realizó ayer en el Salón Wiche García Saleta del Comité Olímpico Dominicano (COD), en un acto al que se le entregaron tres reconocimientos asistieron el ministro de Deportes, Danilo Díaz; el presidente del COD, Luisín Mejía y los miembros del comité ejecutivo; el director ejecutivo del programa Creando Sueños Olímpicos, Felipe Vicini; sus padres Eridania Contreras y Arístides Sánchez; el presidente de la Federación Dominicana de Pesas, William Ozuna y su comité ejecutivo y los atletas de esa institución, así como el director de Deportes del Ejército de República Dominicana, Julio César Hernández Olivero, entidad a la que pertenece Contreras. Estuvieron presentes también, la expesista, Wanda Rijo; Juana Arrendel (atletismo); Gabriel Mercedes (taekwondo); Leidi Germán y María García (judo) y Marianne Fersola y Gina Mambrú (voleibol).

Hoy los días de Yuderqui son “relax”, define la reconocida como la Reina de los 53 kilogramos, pues además de la plata de 2003, se coronó en Río 2007 y en Guadalajara 2011 con medalla de oro con récord panamericano, que se mantienen inquebrantables. Lo mismo ocurrió a nivel de Juegos Centroamericanos y del Caribe, dueña del oro y los récords.

Pero llegó el momento que su cuerpo no respondía de igual manera. Y por eso llegó el adiós. En abril pasado viajó al Panamericano de pesas en Guatemala con “dolores” en sus rodillas.

El dolor y la vergüenza competitiva forzaron a la decisión. “Los dolores por un lado y no me siento ser cualquier tipo de atleta”, dice Contreras. “Después de yo ser una atleta que va a los eventos a pelear una medalla de oro, no a pelearla sino a cogerla y que venga a hacer un disparate, yo no quería eso”.

Aunque estaba en proceso de recuperarse, retornó el dolor de rodilla una vez más. “Los Panamericanos están cerca y no quise ir a lucir feo. Podía recuperarme, pero no quería fallar y no quería eso, porque no soy cualquier tipo de atleta. Para mí lucir feo es muy doloroso” aseguró la reconocida deportista.