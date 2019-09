$!La victoria ante Serbia permite soñar a grandes rasgos a las Reinas del Caribe

Y aquí nace la interrogante que de costumbre Marte ha planteado por años: “¿Es esa es nuestra realidad?”, cuestiona. “Llevo siete años diciendo que no es nuestra. Pero veo que se ha convertido en una realidad. Ahora tengo sentimientos encontrados”.

La selección femenina de mayores culminó con ese triunfo, el domingo, para finalizar en el séptimo lugar de la Copa Mundial de Voleibol Femenino (No se confunda con el Mundial del mismo deporte) en la que se ubicó en el séptimo lugar del campeonato.

A lo que aspira Marte

El triunfo despierta motivación para Marte que ahora es capaz de soñar aun más a lo grande.

“Si yo pudiera y me ayudaran, instalando cinco escuelas regionales, igual que las de aquí (en el Pabellón de Voleibol)”, dice. Eso resultaría en la captación de cientos de talentos, “que hoy en día no sabemos que existen, repito, no sabemos que existen”.

Esos cinco centros regionales mantendrán un sistema de enseñanza y funcionaría como las academias de béisbol de Grandes Ligas y de Japón en el país, cuyos talentos después de ser formados aquí pasan a las ligas menores, para completar la formación, lo cual harán las chicas una vez en el Pabellón del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

En ese proceso de formación también entra las escuelas del país y esos talentos pasarán a los cinco centros, hasta llegar al destino final, el Pabellón. “Son palabras que se pueden transformar en hechos, sueños que se pueden transformar en realidad”, dijo Marte.

El dirigente planteó por igual que el Ministerio de Turismo bien puede utilizar a las jugadoras dominicanas como plataforma de promoción del país, tomando en cuenta que ellas son “embajadoras” de República Dominicana y declaradas “Reinas Panamericanas”, por el presidente Danilo Medina.