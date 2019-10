$!Lo afirma Ibargüen: “Mi experiencia me ayudó para esta medalla”

“No es un secreto para nadie que me he estado recuperado de una lesión importante. Quería simplemente disfrutar de la final y poder alcanzar el podio”, explicó ‘Caterine la Grande’, vigente campeona olímpica y campeona mundial en 2013 y 2015.

“Mi experiencia en el deporte me ayudó para esta medalla. Me ha ayudado mentalmente mucho y también las ganas de contribuir a mi país. Por eso he venido aquí”, aseguró.

Ibargüen admitió que Yulimar Rojas ha sido “la dominadora” de la temporada de 2019 y por ello la lógica campeona de este título.

Rojas impresionó en la capital catarí llegando a 15,37 metros, a trece centímetros del récord mundial, mientras que Ibargüen se quedó en 14,73 metros, en el tercer lugar, que alcanzó en su quinto intento después de unos primeros demasiado cortos.

En segundo lugar quedo la jamaicana Shanieka Ricketts, con 14,92 metros.