$!Los deportes de conjunto, salvados por el voleibol

Así como el karate, como deporte individual, rescató el medallero de oro de República Dominicana, lo mismo hizo la selección nacional de voleibol femenino con su presea dorada y presencia en el podio por segundos juegos panamericanos.

El país debe pasar por un sistema de revisión amparado en un plan escrito, no particular por cada federación y ahí los deportes de conjunto deben exponer sus metas.

Las federaciones, ninguna, tiene un librillo de logros en sus respectivas competiciones y es algo entendible, pero no aceptable y es porque nuestra “cultura no es libresca”, como dice Mario Vargas Llosa. No solo aquí, también en América Latina.

En los Juegos de Lima 2019, el voleibol femenino se subió al mejor lugar del podio, después del bronce en el 2015.

En los Juegos Panamericanos de Lima estuvieron presentes como deportes de conjunto, además del voleibol de damas, el baloncesto 3x3 en sus dos ramas, el béisbol, baloncesto masculino, voleibol de playa y el balonmano.

En el 2015 asistieron béisbol, voleibol femenino y balonmano masculino y en 2011, voleibol femenino, baloncesto masculino y balonmano femenino que conquistó el bronce.

El baloncesto 3x3 se estrenó y lo hizo con medalla de bronce (masculino y femenino) con un sabor a oro, por los rivales que en Lima enfrentaron.

El baloncesto sigue a la baja. Después de conquistar la plata en Santo Domingo 2003, su única en toda la historia, se ausentó en Río 2007 y luego por terceros Panamericanos consecutivos, Estados Unidos deja al país en la cuarta posición del campeonato.

El béisbol se mantiene como muchos definen el “hazmerreír” de los deportes de conjunto. Con un oro en México 1955 y una plata en 1979, este deporte emblemático de Dominicana, no ha luchado ni por el bronce. Y para empeorar, su receptor Audry Pérez tuvo un resultado adverso con “oxandrolona”.

El voleibol de playa es para observar de cerca, pues con tantas playas en el país el talento es prácticamente inobservable y la razón es que este deporte no tiene ni torneos nacionales y muchos menos viaja a torneos internacionales.