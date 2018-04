Luisito Pié sobre el racismo: “He sido discriminado en mi país”

SANTO DOMINGO. Si de persecución racial se trata, Luisito Pié la ha sentido en carne propia. La ha sufrido, pero como afortunadamente señala para su bien: “No todos los jóvenes tienen la mentalidad de Luisito Pié”.

El peleador de taekwondo, hijo de padres haitianos, es dueño de una de las seis medallas olímpicas del país y aunque nació en territorio dominicano, eso de poco ha servido. Sobre su figura, ha sentido comentarios negativos debido a sus raíces. Incluso sus medallas han encontrado un pastel dividido en la celebración, unos, los más, lo aúpan, los menos, lo minimizan. “He sido discriminado en mi país, he recibido tantas cosas negativas, pero las positivas han superado a las negativas, entonces por eso, yo creo que Luisito Pié es feliz”, señala.

En los medios, también advierte el anverso y reverso por su condición. “En la prensa podrán aparecer, dos o tres, pero (hay) una prensa con muchas personas buenas que me apoyan. Por eso siempre he dicho que República Dominicana no es un país racista, sino con hombres racistas”.

Todo luce un planteamiento contra su país, dado que atletas de otras naciones han representado a RD.

Pié ha debatido el tema en redes sociales. En Facebook escribió un artículo (verlo completo en la www.diariolibre.com) sobre su origen, en el que advierte que “es hijo de José Bertré”, quien vino desde Haití a los 20 años.

“Tenemos grandes personalidades dentro de cualquier ámbito, con ese odio, pero no somos todos”, dice en DL. “No es la patria. Por eso siempre defiendo mi patria que no es un país racista, pero trato de expresar, trato de concientizar a esos que sí lo son. Creo, considero, que están ensuciando la patria”.

Confía en que alguna vez ya no se referirá al tema. En su trayectoria no se descarta ayuda de sicólogos. “Me motiva ver ciertas personas que adquieren o se disfrazan de nacionalistas, de patriotas para expresar un odio y no defender en realidad”, manifiesta.

Y refiere: “Quieren decir que están defendiendo la patria y en realidad no es así, están ensuciando nuestra patria con comentarios raciales, con expresiones que en realidad van fuera de contexto. Cosa que yo he sido también víctima, que me han hecho de todo”.