$!Mala señal para Paris 2024, si se cancelan los Juegos Olímpicos Tokio-2020

Pregunta: Después del aplazamiento de los Juegos de Tokio (23 julio al 8 agosto de 2021), ¿qué consecuencias financieras tendría una cancelación futura de ese evento de manera definitiva, algo de lo que se ha hablado en caso de que la pandemia no esté controlada para entonces?

Respuesta: "Soy incapaz de dar una cifra. El aplazamiento de 2020 a 2021 ha costado muy caro. He visto pasar cifras, alrededor de 3.000 millones de dólares. Para el aplazamiento hay que financiar un año más la estructura organizativa de los Juegos Olímpicos, indemnizar a los promotores por las entregas retrasadas de los programas previstos en el periodo post-olímpico (oficinas, alojamientos...). Por contra, hay también un retraso de los ingresos que llegan con los Juegos".

P: ¿Y cómo sería entonces todo ello con una cancelación definitiva?

R: "Tienes que reembolsar a muchas partes afectadas: las cadenas de retransmisión, los grandes patrocinadores que no pueden beneficiarse de sus derechos durante los Juegos, los otros colaboradores, el dinero de las entradas... También todo el sistema económico del Comité Olímpico Internacional (COI) se replantea en caso de una cancelación. Eso hace que haya incertidumbres en todos los programas de solidaridad olímpica. El COI, gracias a los Juegos Olímpicos, financia muchos de ellos en todo el mundo. Muchas instituciones viven gracias a los subsidios del COI. En el ciclo 2017-2020 fueron más de 500 millones de dólares destinados a diferentes actores (federaciones, comités olímpicos, deportistas...). Para el COI es menos catástrofe, ya que tiene ahorros gracias a los Juegos anteriores y porque ha puesto en marcha un mecanismo de seguros".

P: ¿Los deportistas también serían víctimas?

R: "Puede traer dificultades para los deportistas, sobre todo para los que se benefician de becas importantes para prepararse y participar en los Juegos Olímpicos (...) La interrupción brutal puede poner en dificultades a los beneficiarios. En muchos deportes, los Juegos son el gran momento de una carrera, de una vida, en el que el deportista va a construir su modelo económico. No disputarlos equivale a no poder mostrarse, a privarles de contrato, de patrocinadores, y por ello a no poder vivir decentemente.