$!Marcos Díaz es invitado a formar parte de comisión especial del COI

LAUSANA, SUIZA.- El presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach invitó al dominicano Marcos Díaz a formar parte de la comisión para asuntos públicos y desarrollo social a través del deporte de dicho organismo, reconociendo la trayectoria de liderazgo internacional que ha asumido el ex nadador en la lucha contra el dopaje mundial.

“Para mí es un gran honor no solo pertenecer a una comisión del comité olímpico internacional, sino haber sido invitado a título personal por el presidente Thomas Bach, en un tema del que no solo he sido un apasionado sino que también he desempeñado acciones tanto en mis funciones públicas en el Ministerio de Deportes sino también como nadador en el Nado de los Continentes”, dijo Díaz sobre la invitación.

Marcos se convierte así en apenas el tercer dominicano en formar parte de una comisión del Comité Olímpico Internacional. El presidente del Comité Olímpico Dominicano y miembro COI, Luis Mejía Oviedo, en la comisión de Marketing. En 2008, José Joaquín Puello fue parte del Games Group, el departamento que se encarga de dar seguimiento al montaje y organización de los Juegos Olímpicos.

“El deporte y las políticas públicas están vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y es lo que trabajaremos en esta comisión en representación nuestra y de la República Dominicana”, agregó Díaz.

Marcos se une en la comisión a un grupo de prestigiosas figuras de como Laura Chinchilla, ex presidente de Costa Rica; el príncipe Husein, de Jordania; Luis Alberto Moreno, presidente del BID, el presidente de la Federación Internacional de Atletismo, Sebastian Coe, entre otras personalidades.

Esta comisión trabaja con diferentes organizaciones como el Programa de las Nacionales Unidas por el Desarrollo (PNUD), UNESCO, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras.