$!Mariotti defiende la inversión de RD$300 millones Juegos Escolares

En 2006, la provincia Monte Plata, para los Juegos Nacionales, fue dotada de un parque de instalaciones deportivas en cuatro municipios que según los informes de la época superan los RD$600 millones para los Juegos Nacionales, una cifra que se cuadruplica cuando se agregan las obras colaterales que hicieron Obras Públicas, INVI e INAPA.

Trece años después, la tierra de Gabriel Mercedes, Luguelin Santos y Luisito Pié acogerá otro evento multideportivo, en noviembre (7-16), con los Juegos Escolares, una cita que “actualizará” la infraestructura de la única provincia dominicana que ha parido tres medallistas olímpicos.

De ahí que la fiesta escolar que acogerán los monteplatenses casi duplicará el costo de la anterior celebrada en Santo Domingo Este (2017). De momento se ha fijado la cifra de RD$300 millones, cuando la de hace dos años costó RD$160 MM. También superará la de 2016 en Espaillat, que requirió de desembolsos del erario de RD$240 millones.

Charlie Mariotti, senador de Monte Plata y protagonista de la conquista de la sede, descarga un arsenal de datos para defender una inversión que entiende la provincia se ha ganado con resultados y gestión del parque deportivo.

Celebrar los Juegos Escolares en la tierra de Mamá Tingó conllevará la intervención o construcción de 16 instalaciones, incluidas una pista de atletismo en Bayaguana avalada por la Federación Internacional que costará más de un millón de dólares y un pabellón de combates, otra pista de caliche en el municipio cabecera, además de la construcción de un techado en Peralvillo.

Serán reparados cuatro multiusos, cuatro estadios de sofbol y de béisbol (dotados con iluminación), y se levantará otro estadio de fútbol.

“Por eso el costo de los Juegos se dispara. Si me llevo de traer los Juegos para que me reparen multiusos, me reparen un play, eso no tiene sentido para nosotros. Somos la provincia con más instalaciones, que no los hemos ganado no solo con los resultados atléticos, con medallas internacionales, mundiales, es que hemos sido el movimiento deportivo más responsable a la hora de preservar mínimamente instalaciones”, dijo Mariotti a DL.

El legislador asegura que mantener ese parque le cuesta a la oficina senatorial unos RD$205 mil al mes.