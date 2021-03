$!Marte confía en el presidente para completar fases hacia Tokio

El director del Programa de Voleibol Femenino de la República Dominicana, Cristóbal Marte, tiene definida la agenda de las Reinas del Caribe camino a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Se trata de cuatro puntos, de los que uno ya está resuelto, gracias a las diligencias del ministro del Deportes, Francisco Camacho. Para los restantes puntos, Marte confía en el presidente de la República, Luis Abinader.

Un fogueo, probablemente, con Brasil u otra selección en el país; otro con Holanda en esa nación europea; participar en el campeonato de la Liga de Naciones y una base de entranamientos en Okayama, Japón, son los cuatro puntos que incluyen la agenda de Marte previo a los Juegos.

El pasado 24 de marzo, Abinader recibió a Marte, quien estuvo acompañado de Fernando Hasbún y de Milagros Cabral. En el encuentro, Abinader se comprometió a apoyar las selecciones de voleibol femenino, no solo a las Reinas del Caribe, sino todas las categorías.

Se esperaba que el mandatario Abinader le concediera lo necesario a Marte, quien asegura que no recibirá los tres millones de pesos que tiene asignado el equipo por parte del Comité Olímpico Dominicano. “No he recibido nada, y restante es cuando uno recibe una parte y le queda otra parte. Yo no he recibido nada”, dijo Marte. “Lo que sí puedo decir -es que- por lo menos los boletos aéreos de la Liga de Naciones están casi en manos mías”.

Explicó que, desde antes de ir donde el presidente, el ministro de Deportes “ya me había prometido resolver para comprar los boletos de la Liga de Naciones”, dijo Marte, quien pasó una cotización, la cual el ministro “se encontró muy bien”.

Indicó que tiene que enviar a la FIVB, a más tardar, para el primero de abril, la lista de los boletos aéreos emitidos. “Esa parte está resuelta, y le agradezco al ministro de Deportes la gestión que está haciendo”, señaló.

Restan los otros puntos. “Eso es lo único que está resuelto. Lo demás estamos esperando a ver para ir paso a paso a resolver los problemas”, precisó Marte. “Lo que sí puedo decir es que quien habló fue el primer mandatario de la nación”.

Marte mostró poca preocupación sobre los fondos que le faltan para los fogueos y la base. “Todo lo demás viene porque el presidente de la República habló. No falta nada, todo está resuelto”.

Señaló que el presidente Abinader le manifestó que va a respaldar el proyecto, “que merece toda su consideración, es un proyecto que tiene 30 años, y que ha tenido resultado”.

Abinader le propuso a Marte que sea el responsable del voluntariado para la administración de las instalaciones de voleibol del Centro Olímpico “Juan Pablo Duarte”. Eso incluye la cancha de arena, la parte médica de rehabilitación, la villa, las canchas techadas, el gimnasio, entre otros aspectos.

“De ahí para adelante, yo soy el responsable, cualquier loseta que se pierda, usted le echa la culpa al Almirante”, como también es llamado Marte.

¿Usted aceptó la encomienda del jefe de Estado?

“A un presidente no se le dice que no”, concluyó Marte.