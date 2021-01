$!Marzo es fecha decisiva para definir mando del COD

La permanencia o no de Antonio Acosta como legítimo sucesor a la presidencia del Comité Olímpico Dominicano (COD) se conocerá en marzo próximo en la Asamblea Ordinaria que llevará a cabo en ese mes.

Acosta está llamado a ser el sucesor a la presidencia del COD, puesto que abandonará Luisín Mejía Oviedo después de 16 años al frente de la casa olímpica. Por su renuncia, si se aplica el orden sucesorial que plantean los estatutos del organismo, a Acosta, como primer vicepresidente le toca entonces la dirección del COD.

Ese es el punto de desavenencia entre miembros del comité ejecutivo del COD y federaciones que apoyan a Acosta y otras que lo rechazan.

Según reportes, se presentan dos situaciones: Ninguno tiene el voto definido a su favor y tres grupos se disputan la supremacía.

Los grupos son el de Acosta, el de José Manuel Ramos y el de Luis Chanlatte, presidente de la Federación Dominicana de Ushu.

El informe ofrecido por una fuente a DL, sugiere que la vía es la negociación y esta plantea que Acosta negocie con Chanlatte, un pacto en el que el sucesor principal solo permanezca hasta 2022, período que cumpliría los cuatro años de Mejía.

Pero surgió otra propuesta en cuanto a que Acosta permanezca hasta 2024 y ahí se aplique la sucesión en favor de Chanlatte.

En lo que eso ocurre, Mejía se mantiene en conversación con distintos federados para que apoyen, sin mayores inconvenientes, la confirmación de Acosta.

En ese panorama también se presenta el candidato José Manuel Ramos, presidente de la Federación Dominicana de Deportes Ecuestres, y el único aspirante al puesto presidencial que abiertamente habla del tema. Según la fuente, Acosta ni Chanlatte negociarían con Ramos, por diferencias personales. “En mi caso lo correcto es una renovación de la dirección olímpica. No tiene sentido continuar con lo mismo que se está haciendo hasta ahora. Es lo que más conviene al movimiento”, dijo Ramos.

“Están haciendo campaña y muchísimas cosas con los federados para que Acosta asuma la presidencia y el mismo Luisín Mejía también está apoyando eso”, señaló Ramos. “Y si ellos estaban tan seguros -de que sería ratificado en marzo-, no estuvieran haciendo eso.

Ramos desconoce el por qué rechazar que se hagan elecciones, por entender que si Acosta tiene la mayoría de votos, entonces no debe haber ningún temor. “Si Colin es ratificado (como presidente) el primero en felicitarlo, o uno de los primeros, soy yo”, señaló Ramos. “Pero si no es ratificado, no debe de ser presidente del COD”.