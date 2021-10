$!Gabriel Mercedes: “Cada fecha llega y llegó la esperada”

La nostalgia tras llamada

En el 2015, Mercedes compartía en una cena con atletas olímpicos. Ahí se encontraba Jack Veneno, el legendario luchador profesional que falleció el pasado 6 de abril. “Después de la llamada, me llené de nostalgia”, señala al recordar la ocasión de la cena. “Yo estaba sentado al lado de Jack Veneno y le dije que si me elegían primero iba a intentar que él bajara conmigo, no como mi edecán, porque todos saben quién es. Jack fue un ídolo de mi niñez”. Pero no lo anuncia. “Serías el primero que me reconoce”, le dijo Veneno. “Van a esperar a que yo me muera”.