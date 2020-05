Michael Phelps: "Ya no quiero ser yo", reflexión descorazonadora que saca en su lucha contra la depresión

Michael Phelps ha librado grandes batallas: Dentro y fuera de la piscina, de manera simultánea. Solo que ahora, una vez dejó la alberca, su constante lucha permanece invariable, esa que lleva contra la depresión y que le persigue por años.

Y esa depresión lo castiga ahora más en este tiempo de confinamiento debido a la pandemia del coronavirus, que lo ha llevado a explosiones en el hogar, incluso con su esposa Nicole.

Phelps escribió una extensa carta este lunes en la que detalla parte de sus controversias con ese problema mental.

“¿Cómo estás?”, comienza su carta de 24 párrafos, la cual dirigió al periodista Wayne Drehs, de ESPN.

“Nos hacen esa pregunta todos los días. Pero, ¿con qué frecuencia simplemente decimos ‘bien’ y seguimos adelante? ¿Con qué frecuencia admitimos la verdad, tanto a nosotros mismos como a los demás?”, se cuestiona el atleta con 28 medallas de oro olímpicas, el que más posee en la historia de ese nivel competitivo.

Su listilla de pregunta sigue con otras más. “¿Quiéres saber mi verdad? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo manejo la cuarentena y la pandemia global? Dicho de esta manera: todavía estoy respirando”.

Entonces pasa a explicar la situación en que se encuentra “La bala de Baltimore”, como le apodan. “Ha sido uno de esos meses. Sin parar, mi estado de ánimo salta arriba y abajo y alrededor. La pandemia ha sido una de los tiempos más aterradores que he pasado. Estoy agradecido de que mi familia y yo estemos seguros y saludables. Estoy agradecido de que no tengamos que preocuparnos por pagar facturas o poner comida en la mesa, como tantas otras personas en este momento. Pero aún así, estoy luchando”.

“Antes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, compartí mis problemas de salud mental públicamente por primera vez. No fue fácil admitir que no era perfecto. Pero abrirme me quitó un gran peso de encima. Hizo la vida más fácil. Ahora me estoy abriendo de nuevo. Quiero que la gente sepa que no están solos. Muchos de nosotros estamos luchando contra nuestros demonios de salud mental ahora más que nunca”.

Nativo de Baltimore, EE.UU. Phelps, de 34 años, desnuda, una vez más, su condición mental. Padre de tres hijos Boomer (4 años); Beckett (2) y Maverick (8 meses) junto con su esposa Nicole.

En su carta, el laureado nadador dejó discurrir sus emociones, quizás no tan fácil y seguro no sin esfuerzo, como lo hizo en su trayectoria competitiva.

“La cuestión es que las personas que viven con problemas de salud mental lo saben, nunca desaparece. Tienes días buenos y malos. Pero nunca hay una línea de meta. Hice tantas entrevistas después de Río donde la historia fue la misma: Michael Phelps habló sobre la depresión, entró en un programa de tratamiento, ganó el oro en sus últimos Juegos Olímpicos y ahora está mejor. Desearía que fuera la verdad. Desearía que fuera así de fácil. Pero honestamente, y lo digo de la mejor manera posible, eso es simplemente ignorante. Alguien que no entiende con qué lidian las personas con ansiedad o depresión o trastorno de estrés postraumático no tiene idea”.

“Y realmente, para ser franco, los medios son parte de eso. Me arrastraron a través de la tierra por todo lo que hice mal a lo largo de los años, y confía en mí, sé que hubo mucho. Soy responsable de cada error que he cometido. Nadie más. Recibí ayuda y terminé mi carrera con una nota alta, así que la buena historia es ponerme de nuevo en un pedestal. Pero aquí está la realidad: nunca me "curaré". Esto nunca desaparecerá. Es algo en lo que he tenido que aceptarlo, aprender a lidiar con eso y convertirlo en una prioridad en mi vida. Y sí, es mucho más fácil decirlo que hacerlo”.

“La pandemia ha sido un desafío que nunca esperé. Toda la incertidumbre. Estar encerrado en una casa. Y las preguntas. Muchas preguntas. ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cómo será la vida cuando esto termine? ¿Estoy haciendo todo lo posible para estar seguro? ¿Está segura mi familia? Me vuelve loco. Estoy acostumbrado a viajar, competir, conocer gente. Esto es solo locura. Mis emociones están por todos lados. Siempre estoy al límite. Siempre estoy a la defensiva. Soy disparado tan fácilmente”, escribió Phelps.

“No quiero ser yo”

“Hay momentos en los que me siento absolutamente inútil, donde me apago por completo pero tengo esta ira burbujeante que está por las nubes. Si soy honesto, más de una vez grité en voz alta: "¡Ojalá no fuera yo!" A veces hay una sensación abrumadora de que no puedo soportarlo más. Ya no quiero ser yo. Es casi como esa escena en ‘The Last Dance’, donde Michael Jordan está en el sofá, fumando un cigarro y dice: "Hecho. Descanso". No puede soportarlo más”.

“Esto es lo más abrumado que me he sentido en mi vida. Es por eso que tengo momentos en los que no quiero ser yo. Ojalá pudiera ser "Johnny Johnson", una persona al azar”, escribe Phelps.

Y sigue. “La otra noche, tuve una explosión con Nicole, mi esposa. No estuvo bien. Pero al mismo tiempo, pude dejar salir todas esas emociones acumuladas. A veces necesitas eso. Fue difícil. Pero hoy me siento mucho mejor. A veces eso es solo parte del proceso para mí”.

Ayudar y ser ayudado

A principios de este mes, doné 500 meses de terapia gratuita de Talkspace a trabajadores médicos en el frente luchando contra COVID-19. Para cada uno de nosotros en este momento, nuestros héroes son esos trabajadores de primera línea. No puedo imaginar por lo que están pasando. Solo espero que la terapia pueda cambiarles la vida tanto como a mí. La Fundación Michael Phelps también ha comprometido más de US$100,000 en subvenciones para agregar un plan de estudios socioemocional como parte del Programa IM que creamos para los Boys & Girls Clubs en todo Estados Unidos”.

Y en ese aspecto “El pez volador” da a conocer la realidad de la vida ante cualquier problema:

“Pero mira, solo puedes obtener ayuda si la pides. Necesitas levantar el teléfono. Abre la aplicación. O solo haz una cita cerca de su casa. Seré honesto, en los últimos dos meses, cuando probablemente he necesitado más ayuda, no he hecho mucho con un terapeuta. Sé que es parte de mi problema. Pero también es un excelente ejemplo de la rapidez con la que puede entrar en esta “jodida” mentalidad. Sé que tengo que ser mejor. Tengo que estar al tanto de eso”.

En su afán de buscar más ayuda, el dueño de 23 medallas de oro olímpicas, también récord, dio a conocer otro modo.

“No hace mucho tiempo, tuve un compromiso de hablar en una importante compañía global sobre salud mental. Después de que hablé, hubo una sesión de preguntas y respuestas y este chico más joven se levantó frente a todo el grupo y comenzó a hablar sobre sus problemas. Pienso en ese momento a veces. El coraje que tenía para levantarse frente a todos sus compañeros de trabajo y admitir sus desafíos. Muestra que finalmente estamos llegando a un punto en el que se comprende que las luchas de salud mental son reales. Es algo serio, de vida o muerte”.

El laureado nadador cierra así su descorazonadora carta: “No hay nada de qué esconderse. Nada que temer. La lucha es solo contra ti mismo. Piensa en eso la próxima vez que alguien haga esa simple pregunta: ‘¿Cómo estás?’”.