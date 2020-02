Miembro del COI duda que Juegos de Tokio sean pospuestos

Dick Pound, el miembro del Comité Olímpico Internacional que más años de servicio tiene, calculó que existe una ventana de tres meses para decidir la suerte de los Juegos Olímpicos de Tokio, amenazados por la vertiginosa propagación de un virus que surgió en China.

En una entrevista exclusiva con The Associated Press, Pound no se expresó alarmista. Pero habló con franqueza sobre los riesgos que afrontan los Juegos, a inaugurarse el 24 de julio.

Pound ha formado parte del COI desde 1978, 13 años más que el actual presidente Thomas Bach.

“Tenemos como dos meses para tomar la decisión”, dijo Pound, dando a entender que se puede esperar hasta fines de mayo y confiar que el virus está bajo control. “Faltan muchas cosas en cuanto a seguridad, suministros de comida, la Villa Olímpica, los hotles. El personal de los medios debe estar ahí para armar los estudios de televisión”.