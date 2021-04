$!Never Enough gana el clásico de las Secretarias; pool paga 61 mil pesos

Corriendo para el establo La Aurora y con la monta de Edwin Frías, Never Enough adquirió la victoria, tras el jurado hípico distanciar a Tere Bella (2) que, con Jesús Frías en la silla, cruzó la meta en primer lugar.

Never Enough (3) se alzó con el clásico Día de las Secretarias celebrado este martes en el Hipódromo V Centenario. El pool arrojó un dividendo de RD$61,250, a los que acertaron los seis ganadores (4-5-3-5-3-3), mientras devolvió 956 pesos a los que obtuvieron cinco ganadores.

Buenos dividendos se vieron en la tarde donde el pool de cinco (PK5) pagó 16,015 pesos a la combinación (5-3-5-3-3). De igual forma, el segundo pool de cuatro (3-5-3-3) devolvió 4, 805 pesos. La superfecta (5-7-4-6) de la segunda carrera sufragó 5,160 pesos.

Never Enough es una yegua entrenada por Juan Jiménez y criada en Rancho San Antonio, que cerrando de tercer favorito en las apuestas, se quedó en la reta guardia del grupo durante los primeros metros de carrera y fue avanzando gradualmente hasta “pelear” la carrera con Tere Bella y llegar a medio cuerpo de ésta, pasando a ser la ganadora por disposición del Honorable Jurado Hípico, el orden lo completaron Flander (3ra), Yurablí (4ta) y Plymoth Colony llegó en el último lugar.

Abriendo la cartelera ganó Right On The Money (4), en la segunda Material Girl (5), para la tercera triunfó Kingmaker (3); El Cuarto Elemento (5) ganó la cuarta y Daddys Mountain (3) ganó la sexta.