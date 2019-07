$!Paola Espinosa, la clavadista que más metales panamericanos ha dado a México

“Soy una deportista que no tiene una mentalidad mediocre, siempre quiero más y busco las oportunidades”, es una frase que define a la clavadista nacida el 31 de julio de 1986 en la Ciudad de México, y que en la siguiente cita panamericana participará en las pruebas de trampolín de 1 y 3 metros y sincronizados.

De Santo Domingo a Toronto

“Me voy feliz de estos Juegos Panamericanos, en mi carrera de estos juegos ya son ocho oros y 13 medallas en total y eso me hace sentir muy orgullosa”, dijo en esa ocasión.

Una hija y nueva pareja

En 2016, después de los Juegos Olímpicos de Río, Paola confirmó su romance con el también clavadista mexicano Iván García.

Al año siguiente, justo cuando Paola cumplió 31 años, la pareja tuvo a su primera hija, suceso que la alejó de la competencia hasta mayo de 2018.

La maternidad condicionó a Espinosa a dejar la plataforma. “Ahora que me concentraré en el trampolín, necesito ser más fuerte y más pesada. El desafío es cambiar mi cuerpo. Siempre he sido una mujer pequeña y delgada porque la plataforma lo exigía. Ahora tengo que aprender a competir también en el trampolín”, explicó.

A lo largo de su trayectoria, Paola ha hecho mancuerna en sincronizados con varias clavadistas: Laura Sánchez, Jashia Luna, Tatiana Ortiz y Alejandra Orozco. Ahora el turno es con Melany Hernández, 12 años más joven.

Antes de participar en Lima-2019, el nuevo binomio Espinosa-Hernández obtuvo bronce en trampolín del Campeonato Mundial Gwanju-2019 y con ello aseguró para México una plaza en los Juegos Olímpicos Tokio-2020.

“Estoy muy motivada y preparada”, expresó Espinosa de cara a los siguientes Juegos Panamericanos y luego de afrontar en México a un diputado que puso en tela de juicio la legitimidad de su clasificación a Lima-2019.

“Yo me gané mi lugar. Nadie me ha regalado nada”, atajó Espinosa en un video que difundió en redes sociales. “Me molesta mucho la falta de respeto y que con sus comentarios sigan incitando a que me agredan como atleta, como mujer y como mamá en un deporte que le ha dado muchas medallas a México”.