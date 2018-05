Pesas comienza en nuestro país un proceso de limpieza de dopaje para evitar exclusión olímpica

Todo un desafío logístico para la Federación Dominicana de Medicina, que no supera las 75 pruebas al año, de acuerdo con cifras suministradas por la entidad, y que tendrá a su cargo la toma, almacenaje y envío a suelo canadiense.

SANTO DOMINGO. El Comité Olímpico Internacional (COI) ha amenazado con sacar a la halterofilia del programa de París 2024 si no deja de cerrar los ojos ante los escándalos de dopaje que enlodan su imagen en gran parte del globo. Y la República Dominicana será este mes laboratorio de una política más intensiva que busca enviar un mensaje de que se quiere evitar males mayores.

Juego limpio

William Ozuna, presidente de la Confederación Panamericana y Federación Dominicana de Halterofilia, confirmó a DL que la IWF (órgano rector mundial) ha implementado una estrategia para “demostrar que nuestro deporte es sano y que aquí no tienen lugar los tramposos”.

Esa nueva política fue el compromiso realizado el mes pasado en Tokio por los miembros de la IWF ante los organizadores de los próximos Juegos Olímpicos y el COI.

“La Internacional ahora está al tanto con la WADA y el COI. Somos un deporte que no tuvo buena imagen con relación al dopaje y todos estamos abocados a cambiar nuestra imagen, no importa las tantas, lo importante es demostrar que es un deporte limpio y que competirán en buena lid, con el juego limpio y vamos a demostrarlo”, dijo Ozuna. “Si bien en América no hemos tenido muchos casos tenemos que ajustarnos a las nuevas exigencias”.

En octubre pasado la IWF suspendió por un año a Rusia, China, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Moldavia, Kazajistán, Turquía y Ucrania por tener tres o más pesistas que fallaron a pruebas entre los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012.

El castigo incluye que estos países no podrán llevar más de dos atletas a los Juegos de Tokio 2020, como lo establecen las nuevas reglamentaciones.

La pesa debutó en el programa olímpico en la primera edición de los Juegos Modernos, en Atenas 1896 y también estuvo en San Luis 1904, pero faltó a Amberes 1920. No fue sino hasta el nuevo siglo cuando las mujeres pudieron competir, en Sydney 2000, con la dominicana Wanda Rijo como parte de esa prueba en los +75 kilos.

El COI ha retirado 19 medallas a pesistas que las ganaron entre los Juegos de 2008, 2012 y 2016.

De hecho, Yudelkis Contreras terminó en sexto lugar en Pekín 2008, pero en 2016 el COI la colocó en cuarto puesto al eliminar a la ganadora de la medalla de bronce, la bielorrusa Nastassia Novikava. La revisión de las pruebas B de Pekín tiene vigencia hasta este año.