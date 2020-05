$!Regocijo en República Dominicana y pesimismo en México por los Centroamericanos y del Caribe

México ha declinado -no de manera oficial- montar los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCAC). Y mientras varias personas del sector deportivo de ese país no salen del asombro, en República Dominicana el comité gestor, en tanto se frota las manos, continúa su labor en medio del confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus.

Es motivo de “regocijo”, según manifestó Arístides Fernández Zucco, miembro del comité gestor, aun cuando en México “impera la molestia”, según destaca el diario El Sol de León, en Guanajuato.

La salida de León no es oficial, pues todavía hasta alrededor de las 2:00 p.m. no había llegado una comunicación oficial a la secretaría de la oficina de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe), cuyo departamento opera en Venezuela. No hay que desesperarse, aún tienen hasta el 29 de octubre para pensarlo, antes de la asamblea que decidirá la sede.

De momento el presidente de la Odecabe, el dominicano Luisín Mejía, solo tiene en conocimiento lo que se publicó en un tuit el pasado viernes 15. Ese día, el director de la Comisión de Deporte del Estado del Guanajuato (CODE), Isaac Piña sorprendió a propios y extraños cuando dijo que la ciudad de León (capital de ese estado) salía de la carrera por montar la edición de 25 de unos Juegos que nacieron en el 1926 en el país azteca. “Ellos no lo han comunicado -oficialmente-; nosotros no hemos emitido nada oficial en términos de su retiro”, precisó Fernández Zucco.

La sede de los primeros JCAC fue en Ciudad de México (México) en 1926. Ahora, 100 años después, cuando parecía que esa nación tenía todo en sus manos, por las grandes facilidades que aseguraron tener, el plato se ha rodado de la mesa.