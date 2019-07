Pigozzi da el punto luminoso en Lima en una jornada histórica para Dominicana

La segunda fecha de disputa de medallas para República Dominicana en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 finalizó como una jornada fenomenal por lo histórico de sus conquistas.

Robert Pigozzi tomó precaución de todo lo que le aconteció en los Panamericanos de Toronto 2015 y así concluyó con la medalla de oro del esquí acuático, la primera para un atleta de este deporte que está en los Juegos desde Mar del Plata 1995; mientras el baloncesto de 3x3, deporte que debuta en unos juegos de este nivel se llevó el bronce en masculino y femenino. La cuarta medalla de la fecha la ofreció el peleador de taekwondo, Moisés Hernández, al conquistar el bronce en la división de los menos 80 kilogramos.

Al observar el cuadro de medallas, el esquiador, ganador en modalidad slalom, queda gustosamente agradecido al terminar en la cima de la prueba ante rivales de consideración. “Encima de los canadienses, de los gringos. Es un honor enseñar que República tiene deportistas que dan la talla”, dijo a Diario Libre el joven de 21 años y desde los ocho en este deporte. El dominicano se llevó el oro en la prueba disputada en Laguna Bujama, la plata fue para Stephen Nevey (Canadá) y el bronce para Carlos Lamadrid (México).

Pigozzi fue el único medallista dorado, luego de fallar un candidato al oro como Hernández, en taekwondo. “Para mí es un privilegio dar lo que sea por República Dominicana y ser el medallista de oro del día, es para darle las gracias a República Dominicana por confiar en mí”.

El esquiador entró al deporte de la mano de su padre, Mario Pigozzi y comenzó desde los ocho años. Dijo que la parte más difícil de esta competición fue el frío, experiencia por la que ya pasó en Toronto. Y esta vez no lo quería volver a repetir. “Estuve varios días en Francia, con el agua que es bastante fría. Allá comencé a acostumbrarme. No quería volver a cometer el error”. La temperatura en Lima rondaba el lunes los 14 grados, un nivel poco acostumbrado para el clima dominicano, que para el mismo día rondaba los 26 grados. “Todo lo que he hecho este año, toda la práctica y el esfuerzo, todo ha sido para este torneo. Tengo el mundial de esquí, pero este es el más importante, porque este es para el país”, dijo el estudiante de comunicación digital en Unapec, gracias a una beca que le dio esa casa de altos estudios.