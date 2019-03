$!Beatriz Pirón: “Voy detrás del oro” de los Juegos Panamericanos de Lima 2019

De regreso al carril

Pirón señala que desde que nació lo hizo “en el Evangelio, gracias a Dios” y reconoce que duró “un tiempo descarriada”. Ya eso terminó, asegura. “Volví otra vez a los pies de Cristo y ahora me siento mucho más preparada, más enfocada que antes, porque ya no es como antes”. Ese antes incluyó farras propias de su juventud. Así dejó el Evangelio y otra vez retornó. Eso la ha ayudado a concentrarse en sus planes. Estudia contabilidad en la Universidad Apec, una beca concedida por el programa CRESO. “Ahora me enfoco más en los Juegos Olímpicos. Me estoy preparando tanto mental como físicamente”, dice.