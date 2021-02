$!Preparación de Reinas del Caribe encuentra algunas interrogantes

A la Liga de Naciones irían 14 jugadoras, pero confía en que se lleven 16, aunque “parece que van a permitir a los países que puedan llevar hasta 20 jugadoras, obvio que nosotros no tenemos esa posibilidad económica”.

Y para definir cuáles son las 12 jugadoras se proyecta que será tras el resultado de la Liga de Naciones, campeonato cuya sede se conocerá a finales de este mes, así como el formato de competencia y la posibilidad de una burbuja tipo NBA. “Gracias a Dios tenemos una pelea muy sana por posición. Hay jugadoras que están peleando para ir a los Juegos Olímpicos y yo entiendo que eso no va a ser fácil”, dijo el técnico del equipo nacional.

¿La vacuna?

Este es otro factor que plantea Marcos. En ese tema “el problema es que aun nosotros no tenemos la seguridad de la vacuna”, dijo Kwiek.

Las primeras vacunas se espera que lleguen al país en el mes de marzo. Por si las dudas, Kwiek se inscribe entre los que se inyectarían y en ese grupo se anotan también las jugadoras. “Desde que llegue me la pongo en los dos brazos, en la pierna, donde quiera, dame tres, cuatro, no importa. Yo me la voy a poner”, dijo.

¿Y las jugadoras? “Sí, claro”, respondió. “Si hay una vacuna que está probada y es algo seguro, yo no entiendo cuál es el temor, porque la vacuna es algo sano”.