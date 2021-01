$!Presentan nueva querella contra el Comité Olímpico Dominicano

Pulseo sobre el próximo fallo

Noboa dijo que, sin ser juez, entiende como abogado: “No hay forma humana de que ellos se puedan sustraer de esa demanda”. Además de que han elegido varios intermediarios y han hecho propuestas para suspender el proceso, “pero nosotros no queremos acuerdos soterrados, ni el interés que nos devuelvan la federación. Nuestro interés es que este tipo de caso no se vuelva a repetir”. No dio los nombres de los “intermediarios”. Rosa Hernández dijo que en su momento harán los escritos de rigor que sustentan la objeción al dictamen del Ministerio Público. “No creo que vayan a tener ganan- cia de causa, resultados a favor de sus pretensiones. Por una razón: en tres oportunidades consecutivas, en el terreno judicial, no han tenido ganancia de causa”.