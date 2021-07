$!Presidente del COI afirma ante Consejo de Derechos Humanos que deben ser neutral

"La universalidad y la inclusión, que son la definición de los Juegos Olímpicos, exigen que nosotros en el COI seamos políticamente neutrales" y en consecuencia la "no discriminación y la neutralidad política están en el centro de nuestra perspectiva en materia de derechos humanos", explicó Bach en un video pregrabado.

"Como organización no gubernamental no tenemos ni el mandato ni la capacidad de cambiar las leyes de países soberanos y no podemos resolver los problemas de los derechos humanos que generaciones de responsables políticos se han visto incapaces de resolver, argumentó Bach.

"Trabajar por un mundo mejor pide actuar y cambiar, y el cambio siempre empieza por uno mismo y eso se aplica también a los derechos humanos", añadió.