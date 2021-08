$!Prisilla hará su despedida final el próximo mes

Prisilla Rivera Brens anunció su retiro de la selección. Pero nada tan rápido. La capitana de las Reinas del Caribe dijo adiós luego de concluir la participación dominicana en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero será más

La República Dominicana será sede de la Copa Panamericana de voleibol femenino del 11 al 20 de septiembre.

“Nos veremos en la copa en septiembre para despedirme en mi casa, con mi público, con mi familia y llevar esa bandera en mi pecho, escuchar y cantar una última vez nuestro himno nacional dentro de la cancha”, dijo Rivera en una publicación de Instagram este miércoles.

La atleta confió en que el país llegara más lejos en los Juegos de Tokio. “Les confieso que jamás pensé que mi carrera terminaría de esta manera, siempre soñé con ganar esa medalla olímpica sin importar el color, no pude obtenerla en estos mis últimos Juegos Olímpicos”.

La jugadora asistió a sus terceros Juegos Olímpicos, después de presentarse en Atenas 2004, Londres 2012 y Tokio 2020.

Además, tiene cuatro Juegos Panamericanos: Santo Domingo 2003 (oro), Guadalajara 2011, Toronto 2015 (bronce) y Lima 2019 (oro). Y a nivel de Juegos Centroamericanos y del Caribe los de Cartagena de Indias 2006, Mayagüez 2010, Veracruz 2014 y Barranquilla 2018, todos con medalla de oro. Esto es solo una parte breve.

“Después de más de 20 años en las diferentes categorías del proyecto nacional de voleibol femenino de la República Dominicana y de haber dado absolutamente todo de mí, incluso en ocasiones hasta más de lo que se me exigió, llega el momento de decir adiós con cierta nostalgia porque cuando amas lo qué haces como yo he amado este deporte, representar mi patria y mi gente es imposible no sentir esa punzada en el corazón”, señaló la atleta.

La selección nacional perdió de Estados Unidos 3-0, lo que borró la posibilidad de avanzar a la semifinal del torneo de voleibol en Tokio.

En su publicación de Instagram que también se va con alegría.

“Porque me voy con la satisfacción de que no me quedé con nada, que me esforcé al máximo, que no tengo cuentas pendientes conmigo y que cada gota de sudor siempre valió la pena sin importar el costo de cada una ellas”.