Prisilla Rivera: “El voleibol no es un trabajo, estoy donde quiero estar”

Con casi dos décadas de experiencia en la selección nacional de voleibol femenino, Prisilla Rivera es la verdadera Reina del Caribe.

Pero para Rivera, la poderosa rematadora dominicana, el voleibol no es un simple trabajo, es su pasión, es su entrega, es donde ella quiere estar.

“Para mí el voleibol no es un trabajo, yo me levanto y aunque esté cansada, normalmente, estoy emocionada porque yo voy a estar en el lugar en el que me gusta estar, en el que quiero estar en el que elegí para estar”, dijo Rivera al ser entrevistada para el programa Quisqueyanos Valientes

Rivera relata los sacrificios que ha tenido que hacer como atleta.

“Realmente dices ‘compensa el sacrificio que haces, alejarte de tu familia, planificarte para tener tus hijos’, lo compensa, porque si no no sería una realidad todo esto, si no no te levantarías con la intención, con la inquietud de querer mejorar no solo como atleta sino como persona porque el voleibol no solo te forma como atleta, entonces tu dices, vale la pena cuando ves los frutos que te da”, señaló la voleibolista.