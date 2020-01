Prisilla y Annerys: sobrevivientes de Atenas 2004 y van por sus terceros Juegos Olímpicos

La jugadora central ve con ánimo un podio del equipo dominicano en Tokio, sin importar el color. “Yo creo que nosotros vamos a hacer excelente trabajo y en esta meta, la meta es estar en el podio, no -solo- ir a unos Juegos Olímpicos. Esa es la meta de Annerys Valdez y desde hoy, Annerys Valdez va a trabajar el triple como siempre lo ha hecho”.

“Súper orgullosa del sacrificio, el esfuerzo, el trabajo que durante años he hecho, que he estado haciendo y voy a seguir haciendo”, señala Valdez. “De verdad son 23 años, 23 años de gloria, 23 años dándole lo mejor a República Dominicana y pidiéndole a Dios mucha fuerza, mucha fuerza para seguir y dar lo mejor”.

“Muy contenta. Gracias a Milagros (Cabral), gracias a Olga (Torres) por este gran escenario, que no le debemos nada a otro país”, manifestó Valdez. “Tenemos escenario no solamente para solo hacer un clasificatorio –sino- para hacer lo que se pueda hacer aquí”.

Annerys dedico el logro a toda República Dominicana, a toda la fanaticada porque sin ellos de verdad esto no hubiera sido posible. Y no se le podía escapar alguien fundamental en su vida. “Le dedico este logro a mi madre, que en todo momento ha estado ahí”, dijo sobre Ana Valdez, quien como la noche del domingo no se pierde un partido de su hija en el país.

Las dos jugadoras han amenazado con el retiro. Pero por las palabras de ambas, dejar las camisetas número 1, la de Valdez y la 14, de Prisilla tendrá que esperar. De momento.

“He dicho que voy a retirarme y entiendo que el tiempo de retirarme se aproxima muy pronto, sin embargo, el mundo da mucha vuelta, cuando vienes a ver se me mete algo en la cabeza y me quedo un chin más”, dijo Prisilla.

Su compañera ya lo dijo al principio, orgullosa del trabajo que ha hecho “y voy a seguir haciendo”.