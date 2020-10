Rafael Cabrera y su futuro en el tenis de mesa

"Rafa" Se prepara para su participación en la Liga en Francia, como parte del equipo AS- Pontoise Cergy, dando inicio a su gira por Europa, donde figuran además otros países del continente, según el calendario de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF).

Viene de colgarse la medalla de oro en el Mundial de Perú, donde compitió contra los mejores jugadores sudamericanos y asiáticos “poniendo en alto el nombre de la República Dominicana”, cuando se izó la bandera tricolor; además de ser medallista del recién U.S. Open sub-13, y cuarto en la competencia general.

Además de su vocación, en su éxito están vinculado sus padres, los señores Rafael Cabrera y la señora Rosanna Sosa, quienes encabezan su equipo de apoyo, integrado además por el psicólogo deportivo Manuel Antuña, y Francisco Boyero como head couch, “Un entrenador en jefe, un profesional en el entrenamiento y desarrollo del tenis”.

El veterano tenista Mario Álvarez forma parte del grupo, todos como miembros del “Cabrera Team Experienc”, que sirve de apoyo al proyecto de desarrollo de Cabrera Sosa.

El tenis no todo para Rafael Eduardo. Sus calificaciones escolares van de la mano con su desarrollo deportivo. Él está consciente de que los estudios tienen un valor incalculable, y aunque no tiene definida una profesión, afirma que llegado el momento tomará una decisión.

“Mis padres son mis primeros fanáticos, ellos me estimulan, me apoyan y ese apoyo me hace crecer y jugar con más ahínco”, precisa el juvenil competidor para señalar que tomó pasión por la disciplina como herencia de su padre.