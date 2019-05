Las Reinas del Caribe le manchan el récord perfecto a EE.UU. y piensan en la última ronda

La República Dominicana tuvo poco tiempo para celebrar su resonante triunfo contra Estados Unidos en la Liga de Naciones de voleibol femenino.

Sólo hubo oportunidad para un Prosecco, ya que la selección dominicana (3-3) debía embarcarse para Tailandia, a su próxima parada de la Liga, luego de cerrar la segunda semana con una valiosa victoria 3-2 (25-10/16-25/25-19/19-25/15-11) ante Estados Unidos (5-1), no sólo por lo histórica, cuanto por el torneo en sí.

“Este evento no te permite ni celebrar ni llorar porque es todo muy rápido”, dijo Prisilla Rivera desde Italia a DL. “Celebramos un poco con Prosecco, porque este evento no te da margen para celebrar ni llorar”, reiteró. Triunfos importantes de RD se cuentan dos en el Clásico Mundial de Béisbol con una derrota; en el Premundial de baloncesto de 1989. La victoria detiene los dos resbalones que sufrió el equipo en esta segunda semana, que ayer se atrevió a empañar el invicto de las estadounidenses en el Zoppas Arena, en Conegliano, Veneto, Italia. “Realmente nosotras no entramos a quitarle invicto a ellas”, dijo. “Entramos a jugar un partido duro, sin pensar en nada más. Jugar para ganar. Sumar puntos e intentar mejoras las tres últimas actuaciones. Y hoy vinimos de menos a más, no específicamente por ganar. Si hubiésemos perdido, íbamos a reconocer que habíamos jugado bien. Pero ganamos gracias a Dios y al trabajo en equipo”, analizó Prisilla.

Una infranqueable Brayelin Martínez lideró la victoria dominicana con 26 puntos, Bethania de la Cruz 12, Lisvel Eve Mejía 11, pero con un gran aporte en la red donde consiguió siete puntos. Jineiry Martínez nueve y con ocho Prisilla y Yonkaira Peña. Chiaka Ogbogu lideró a Estados Unidos con 16, Dana Rettke 12 y con 11 Madison Kingdon Rishel, Andrea Drews y Jordan Thompson. Dominicana se apoyó en un rally de 17-3 y tomó ventaja del bloqueo 7-0 para llevarse el primer set.

Es la tercera ocasión que la selección dominicana femenina derrota a la de Estados Unidos en una competición de nivel mundial en 19 confrontaciones. Las dos anteriores ocurrieron en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y en el Gran Premio Mundial de 2006, ambos en cinco sets. La FIVB define como torneos de nivel mundial la Liga de Naciones, los Juegos Olímpicos, el Campeonato del Mundo, la Copa del Mundo, Grand Prix del Mundo y Copa de los Grandes Campeones. Todas las victorias dominicanas en este nivel han sido en cinco sets.

“Le hemos ganado a los Estados Unidos”, dijo desde Estados Unidos el director de selecciones nacionales femeninas, Cristóbal Marte. “Feliz. Un juegazo. Las muchachas se emplearon a fondo”, dijo Marte quien recibió llamadas del director general de la FIVB, el brasileño Fabio Acevedo, así como del presidente de USA Volleyball, Jamie Davis.

Además de esas tres victorias de corte mundial, República Dominicana suma seis triunfos en campeonatos de la Copa Panamericana en 15 emparejamientos, desde 2004 a la fecha.

“Fue muy importante ganarle a Estados Unidos”, dijo Prisilla, única en este equipo que estuvo presente en Atenas 2004. “Necesitábamos sumar puntos para ver si conseguimos la clasificación a las finales”, dijo Rivera desde Italia.

La Liga de Naciones era conocida como el Grand Prix Mundial y la mejor posición que ha ocupado el equipo dominicano en esta clase de evento es un octavo lugar en las ediciones de 2006, 2008 y 2010. “Estamos felices y pensando en la próxima parada”.