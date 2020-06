$!Relaciones sexuales, la última excusa válida para evitar las sanciones por fallar al doping

La Agencia Estadounidense Antidopaje (USADA), que persiguió años hasta confesar a Lance Armstrong, ha aceptado como argumento en la defensa de la boxeadora olímpica Virgina Fuchs, las relaciones sexuales que mantuvo con su pareja, causante de que en su cuerpo apareciesen restos del medicamento hormonal letrozol y GW1516, sin ningún uso terapéutico alguno, retirado de los experimentos tras comprobar que producía cáncer en ratas y con efectos dopantes similares a la EPO.

La excusa válida más parecido hasta ahora era el caso del tenista francés Richard Gasquet, que en 2009 se libró de una sanción tras dar positivo por cocaína, al justificar los restos en su cuerpo con varios besos que se había dado con una mujer consumidora en una discoteca de Miami.

Fuchs, que rechazó las acusaciones de dopaje porque las sustancias prohibidas le fueron transmitidas durante el sexo, habló en una entrevista en video y dijo que "no tenía idea" de que algo así podría suceder.

"Cuando me avisaron por primera vez en marzo, cuando tenía estas sustancias prohibidas en mí, estaba completamente en shock y no tenía idea de dónde venían, sabiendo que nunca había ingerido nada", dijo Fuchs en el video publicado por FOX 26 El reportero Mark Berman en Twitter sobre el momento en que descubrió que era positiva para Letrozol y GW1516, que son moduladores metabólicos y hormonales prohibidos.

"Pero estoy aliviado de que USADA vio mi caso [como] muy singular y no me culpó y me autorizó y me permitió continuar mi carrera de inmediato y no tenía idea de que podría contaminarse a través del contacto íntimo", agregó. boxeo grande se rió entre dientes.

Fuchs, quien se desempeñó como capitán reciente del equipo olímpico de EE. UU., fue absuelta de cualquier irregularidad por parte de la USADA el jueves.

Ella dio positivo por droga durante una prueba fuera de competencia en febrero. Durante la investigación, la USADA determinó que el novio de Fuchs había estado tomando productos que incluían las dos sustancias prohibidas y que los niveles en su sistema eran consistentes con la exposición reciente a través del contacto íntimo.

Fuchs agradeció al "defensor del pueblo deportista y al boxeo de Estados Unidos" que "creyó" en ella durante toda la investigación.

"Dimos los pasos necesarios y la USADA investigó a fondo mi caso y descubrieron la verdad y me desestimaron de cualquier fechoría y estoy agradecido de que haya quedado atrás y ahora puedo concentrarme en mi preparación para Tokio", dijo Fuchs. continuó en el video.

"Como dije, solo quiero que mis compañeros atletas aprendan de mi error, he aprendido una lección importante para tomar siempre las precauciones necesarias en cualquier caso, especialmente con el contacto íntimo. Como dije, no quiero que se vean sorprendidos por mi experiencia única ".