República Dominicana se despide de Barranquilla con 107 medallas y pasa del centenar por tercera vez en su historia

SANTO DOMINGO. Víctor Estrella terminó como el atleta más laureado de los Juegos Centroamericanos y del Caribe al conquistar ayer, el día de su cumpleaños 38, su tercera medalla de oro, que deja al país con 25 preseas doradas, en cuya última jornada de Barranquilla, 2018 el país se llevó 10 preseas (1/4/5), incluidas tres conquistada por los relevos del atletismo.

Con esa labor, República Dominicana terminó en estos Juegos de Barranquilla con 107 medallas (25/29/53) y es la tercera ocasión que el país sobrepasa el centenar de preseas y la primera vez con la presencia de Cuba. En San Salvador 2002 (35/38/59/132) finalizó cuarta y en Mayagüez 2010 (31/37/65/133) fue quinta.

Los Juegos se clausuran hoy y de las competencias calendarizadas, Dominicana no estará presente.

La medalla número 100 la ofreció Luguelin Santos el miércoles al ganar el oro de los 400 metros, ya que el resto de medallas estaban aseguradas y sólo dependía de la variedad del color. Si es por aparición en el medallero, entonces es la de sóftbol.

Estrella se combinó con Roberto Cid para ganar 6-2, 6-4 el partido de la Copa de Naciones y con ese oro, sumado al que había ganado el sencillos y en el doble masculino se convierte en el único medallista dominicano con tres medallas doradas en esta competición centro-caribeña.

El boxeador Rodrigo Marte (52 kilogramos), los relevos masculino de 4x100 y 4x400 (Luguelin Santos/Juander Santos/Andito Charles Men/Leonel Bonon) y Mirquin Sena (boxeo/64 kg) ofrecieron dos medallas de plata. En tanto, el relevo 4x100 femenino; así como el judo por equipos masculino; Micaella Marcelloni en patinaje artístico (programa libre femenino), sóftbol y gimnasia trampolín, conquistaron medallas de bronce.

“Muy feliz, my contento. La verdad que es un gran logro para mí y para el país sumar tres oro. Algo que compartimos todo el equipo también”, dijo Estrella.

Para el tenista es un lujo llevarse los tres oro “y convertirme en el líder de la delegación” con sus tres preseas doradas. “Creo que papa Dios me ha puesto en el camino para lograr algunas metas y récords. Se van dando, no lo vine a buscar, mi meta no fue venir y querer ser líder de la delegación, era venir y ganar cada partido. Gracias a Dios se lograron, no perdí ningún partido ni en doble ni por equipo”.

Para Estrella es la primera vez que le ocurre ganar un partido tan importante el día de su cumpleaños. “Quedará en el récord de mi vida”, dijo Estrella.

Cid se llevó tres medallas en total, dos de oro y una de plata y fue resaltado por Estrella. “De no ser por mí creo que se hubiera llevado los tres oro, sólo perdió un partido y fue contra mí”, dijo Estrella.

El atletismo

El relevo masculino de 4x400 ganó su tercera medalla histórica en esta prueba. Luguelin salió de primer bastón y pasó a su hermano Juander; entre ambos mantenían el oro en las primeras dos vueltas; luego Juander entregó la posta a Charles, que al completar la tercera vuelta dejaba algo pareja la competencia y fue ahí donde en el cambio de bastón Cuba tomaba la ventaja para llevarse el oro con tiempo de 3:03.87; Bonon recibió de último por RD y realizó un rebace algo tardíó, válido para la plata (3:03.92); el bronce fue de Colombia (3:04.35). “El tercer tramo perdió la ventaja y el cuarto tramo remató muy tarde”, analizó el exvelocista, Yoel Tapia.

El relevo 4x100 también se llevó la plata con tiempo de 38.71 (Christopher Valdez/Yohandris Andújar/Stanly del Carmen/Yancarlos Martínez). El oro fue de Barbados (38.41) y el bronce de Jamaica (38.79).

Los boxeadores Marte y Sena también ofrecieron plata. Marte perdió ante Ceiber Ávila (Colombia/4-1) y Sena cayó en una controvertida decisión (3-2) ante Guadalupe Solís (México).

Fue otra decisión cuestionada para los jueces que administraron el boxeo en estos Centroamericanos y del Caribe, 2018.