$!Secretario del COD dice informe del Ministerio de Economía le tomó por sorpresa

El secretario del Comité Olímpico Dominicano (COD), Gilberto García mostró sorpresa sobre el informe ofrecido por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), que dirige Miguel Ceara Hatton y del que se hizo eco Diario Libre.

“Realmente me sorprendió mucho ese informe”, dijo García y dejó claro que la respuesta oficial del COD sería conocida este jueves. “Nosotros como Comité Olímpico vamos a dar respuesta como debe ser”.

En el informe dado por el Mepyd, en especial de su departamento Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (Casfl), se le dio al COD, que preside Antonio Acosta, una calificación de cinco, pero el organismo mejoró su reporte financiero y se elevó a 19.

García advierte que no es así. “La puntuación que dice ahí no es correcta”, afirma. “Después de ver que había un fallo de comunicación y de situaciones de conocimiento, fue 23 de 25 y no llegó a 25 porque no pusimos datos de todas las actividades que nosotros hacemos”.

-¿Tienes ese documento de que es de 23?

-“Le vamos a responder. Mañana (este jueves)”, apuntó García. “Vamos a sacar un espacio para responderle (a Diario Libre) como debe ser y muy profesionalmente”.

El Casfl, que dirige Vielka Polanco, fue creado por la Ley 122-05 el 8 de abril de 2005 y su función es la regulación y fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL). El Casfl supervisa los movimientos financieros del COD por ser esta una institución sin fines de lucro, que recibe fondos del Estado. En su caso se trata de 34 millones de pesos al año.