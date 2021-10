$!Sede de los Centroamericanos y del Caribe en dudas para 2021

Premiación olímpica

Durante los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Mejía fue designado por el Comité Olímpico Internacional (COI) para premiar en tres finales de atletismo, esgrima y pesas.

En los primeros dos casos, de forma específica, el COI le asignó premiar en la final de los 400 metros planos femeninos y la final de los +87 kilogramos de la halterofilia.

El COI “decidió que las personalidades que realizaran las premiaciones olímpicas” las escoge ese organismo, señaló Mejía.

Eso borra las dudas de por qué él y no otras autoridades deportivas dominicanas premiaron en los Juegos de Tokio.

“Las premiaciones las hacen los miembros del COI”, dijo Mejía.

El procedimiento de selección funciona así: Te ubican para tres deportes y tú puedes indicar los qué te interesa. “Hasta ahí” todo. Cuando comienzan los Juegos, van seleccionando según el desempeño del atleta y de cada dirigente. y la escogencia se da sin conocerse el resultado de la competición. “Cuando me escogieron, no se sabía si Marileidy iba a ganar o no. Me hicieron una distinción, me hicieron un honor”, señaló Mejía.

En el caso de que un miembro del COI no tenga atletas “no le mandan nada, no es igual para todos”, de manera que no es para todos los integrantes del organismo olímpico, “es para algunos miembros”.